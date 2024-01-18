防黑幫侵校園 警設掃黑專責隊 教師批：沒意義

幫派吸收少年犯罪日益嚴重，警政署昨通令全國各地少年警察隊成立掃黑專責小隊。圖為示意圖。本報資料照片【作者：黃瑜萱，日期：2024-01-18，數位典藏序號：20240117230102692】

新北國中生割頸命案引發社會關注少年犯罪，幫派吸收少年犯罪日益嚴重，警政署17日通令全國各地少年警察隊成立掃黑專責小隊，掃蕩涉入校園或吸收少年的黑幫。對此，雙北、台中、高雄教育局 及事發學校校長均表贊成，不過也有第一線教師直言「口號宣示沒有意義」，若僅利用少年隊現有資源成立掃黑專責隊，恐無法有效防堵黑社會勢力。

刑事局統計，每10萬少年犯罪人口率，2013年627人，前年上升至799人，詐欺增加一成四最多，妨害秩序增加6%居次，主因詐騙集團 吸收少年當取款車手。

司法院統計，法院收到少年事件處理法曝險少年案件，2020、2021、2022年各961、724、740件，以施用毒品 或迷幻物品尚未觸犯刑罰法律為主，各817、609、600件，占比八成。

警方發現，有幫派給車馬費誘使學生參加幫派公祭，或吸收學生當「小組長」拉攏同學招待吃飯、喝酒，甚至免費提供毒品，讓學生認同「大哥」，加入LINE群組聽命鬥毆、暴力討債或強索保護費；學生欲脫離或被認為「表現差」，就被處罰半蹲、潑冷水、搧耳光或毆打。

刑事局17日發函各地警察局，要求少年隊一個月內成立掃黑專責小隊，統合轄區警察單位所獲幫派吸收少年或進入校園情資，介接教育局處，強化預防少年犯罪，並掃蕩幫派。

刑事局要求，若查獲幫派組織犯罪有少年，應依組織犯罪防制條例，建議檢方建請法院從重量刑。少年參加幫派公祭、春酒等公開活動，除通知監護人帶回，也將函送社會局處裁處台幣6萬至60萬元。

不過基層刑警多認為，少年隊掃黑評核應加強要求，但學校礙於校譽及保護學生，不太願意提供情資；防制重點仍在教育，而非發生社會矚目案件叫警察「專案」或「專責」。

新北市林姓教師認為，黑幫滲透校園已久，少年隊也成立多年，若僅利用現有資源成立掃黑專責隊，只是另設名目。