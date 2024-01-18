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2天第2起 台上市科技廠恩德也遭駭

記者楊伶雯、鍾張涵、陳儷方、許維寧／台北18日電

繼鴻海集團旗下的半導體設備廠京鼎網頁遭駭，印刷電路板（PCB）廠恩德17日也證實遭受駭客攻擊，成為兩天內第二家被駭上市科技公司。

恩德17日下午公告，偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下資訊部門全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理；恩德指出，目前初步評估對公司運作無重大影響。

證交所已派員至京鼎了解影響範圍，並針對資訊安全相關內部控制制度設計以及執行進行查核，同時要求京鼎盡速完成安全漏洞修補，持續確認資訊安全防護控制措施的有效性，確保公司資安防護量能。

京鼎指出，經資訊部門人員與外部資安公司技術專家漏夜緊急處理，目前已完成內部資料庫清查，排除問題。此外，京鼎不會與駭客聯繫，也不會付錢。

此前鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎精密遭駭客集團入侵，據了解，駭客集團先前就已寄出6封電郵給京鼎，並留下聯絡網址要求談判，對話協商贖金價碼，談判日期限1月14日之前，由於京鼎未予理會，駭客集團因此在14日貼出駭侵訊息，事件才爆發。

據調查，駭客集團第一封信開頭以英文「親愛的」稱呼，告知對方資料庫遭竊取並加密，資料多達5TB，信中還說「為了您的客戶與聲譽著想，請盡速與我們聯繫」，信中留下至少3種聯絡管道，包括電郵網址等。

京鼎未理會，駭客集團陸續寄出第二及第三封電郵，語氣改為嚴厲，警告京鼎須在1月14日前談判，若置之不理，逾時將公開相關資料，但未談及贖金價碼。至第6封京鼎仍不回應，駭客集團果然在14日挾持京鼎網域，只要搜尋京鼎網頁，IP解析就會跳至駭客設定的網域，訊息透露駭客已成功取得京鼎帳密。

駭客 資安 金價

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