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嚴重影響市場秩序 大富、凱擘重罰1億

記者陳素玲、翁至威、黃晶琳／台北17日電
公平會昨天宣布，大富媒體、凱擘違反當初併購時的附加條款，對兩家公司重罰祭出一億元。這也是公平會通過的結合案中，首樁違反附加條款案，也是處罰最重案例。(本報資料照片)
公平會昨天宣布，大富媒體、凱擘違反當初併購時的附加條款，對兩家公司重罰祭出一億元。這也是公平會通過的結合案中，首樁違反附加條款案，也是處罰最重案例。(本報資料照片)

公平交易委員會昨天宣布，大富媒體、凱擘違反當初併購時的附加條款，瞞著公平會與其他有線電視業者共同經營、聯賣頻道節目，嚴重影響市場競爭秩序，有市場力量濫用及市場封鎖的疑慮，分別對兩家公司祭出最重罰鍰5千萬元(約159萬美元)、合計1億元。這也是公平會通過的結合案中，首樁違反附加條款案，也是處罰最重案例。

截稿前，大富媒體、凱擘兩家公司都未回應。

公平會指出，此案經過長年追查，掌握確切證據，並於15日加開公平會委員會議，確定對大富、凱擘開鍘。公平會更警告，業者未履行結合所附負擔條件，除罰鍰外，還可禁止結合、要求處分股分等，參與併購結合事業應切實守法。

公平會在2010年通過富邦旗下大富媒體併購凱擘案，當時考量大富媒體與台灣大哥大集團間，形式上雖屬不同經營主體，但彼此關係密切，為確保結合後凱擘與台灣大旗下有線電視事業彼此獨立經營，避免凱擘在有線電視系統、頻道代理的市場占有率增加，造成市場力量濫用或市場封鎖的疑慮，因此有條件同意合併，要求大富媒體、凱擘及其所屬12家有線電視系統若未經公平會同意，不得與其他有線電視系統共同經營，凱擘也不得與其他有線電視頻道供應者（含頻道代理商）聯賣、共同銷售頻道節目等13項附加條款。

不過，大富與凱擘於2019年被檢舉違反附加條款的不得共同經營、不得對頻道進行聯賣與聯買行為。公平會調查後發現，凱擘旗下12家有線電視業者在未經公平會同意下，與台灣大集團的台固媒體旗下5家有線電視系統、浩鳴旗下兩家有線電視系統業者，共19家業者在基本頻道採購、頻道租賃等重要核心業務共同營運、共用人力資源。此外，凱擘也與台灣大集團的優視傳播，及浩緯、浩鳴等頻道代理商共同銷售頻道，未履行結合負擔內容。

公平會指出，考量在共同經營、聯賣頻道下，已增強其上下游市場力量，而有濫用市場力量、市場封鎖疑慮，例如增加其他頻道供應業者成本、迫使頻道代理商接受授權條件等，對市場競爭秩序影響甚鉅。

公平會表示，大富媒體當時主動提出獨立經營承諾，身為凱擘母公司，卻放任、未加以管理監督。經過委員會決議，以法定最高罰鍰金額各重罰5千萬元。

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