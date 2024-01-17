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台新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押

記者張宏業、房荷庭／台北17日電
英屬維京群島誌富公司負責人王孟博。(記者張宏業／攝影)
英屬維京群島誌富公司負責人王孟博。(記者張宏業／攝影)

英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南農業銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐取4.9億元(約1557萬美元)。台北地檢署前天指揮調查局搜索約談4人，檢方認為王孟博、特助葉佳浩供詞避重就輕，資金去向交代不明，全案恐有海外共犯未到案，有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另2人請回。法院昨晚裁定王孟博收押。

調查局追查發現，全案主謀是綽號「阿平」的越南籍商人策畫，「阿平」在越南設有許多人頭小公司，專門利用循環假交易向當地銀行詐貸，為使詐貸順利通過審查，阿平長期行賄當地銀行高層「內神通外鬼」，越南政府接獲檢舉後，去年底發動金檢大掃蕩，逮捕不少銀行人員，經過濾資料才發現越南的銀行行員與台灣誌富公司勾結，受害者就是台新銀行。

據調查，王孟博10餘年前未開設誌富公司時，與「阿平」因經商結識，他後來知悉「阿平」買通越南多家銀行官員，專門利用循環假交易詐騙，因此開設誌富公司配合詐取國內銀行款項，並找來親信葉佳浩擔任特助，專門處理偽造的匯款單據，誌富公司偽造的提貨單、匯款單，全都是出自「阿平」之手，直到金檢掃蕩爆發，台新銀持信用狀向越南農業銀行取款時，被認為有行賄嫌疑拒絕付款，全案才爆發。

據調查，2022年間，越南一家知名廠商向澳洲一家木材出口商，買了批價值1500萬美元木材，透過長年仲介國際貿易的誌富公司代辦業務，誌富同時與澳洲、越南的兩家廠簽約，越南農業銀行也開立信用狀給誌富公司。

調查局台北市調查處追查，王孟博從未向澳洲公司購買木材，卻偽造海運提單、匯款單等文件，加上越南農業銀行開立的信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，台新銀因此支付誌富公司1500萬美元。專案小組發現，這筆款項輾轉匯入越南後去向不明，幕後疑另有人操盤洗錢。調查局搜索扣押王孟博、葉佳浩手機鑑定，認定全案是預謀詐欺

台新銀行指出，先前買斷越南農業銀行承兌後的信用狀，但到期後未獲付款，經查證後發現，相關交易有違反金融秩序，因此移請檢調偵查。信用狀經越南農業銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，近日將對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項。此外，該信用狀的未付金額已於2022年全額提存，不影響台新授信資產品質及獲利表現。

越南 澳洲 詐欺

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