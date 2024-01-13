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正宮拚上龍鳳胎被夫氣到流產 結果小三早幫她老公生2個

記者張議晨／高雄報導
高雄人妻努力幫老公懷胎生子，結果卻發現小三早幫她丈夫生下2子，氣得對兩人提告求償。示意圖。（本報資料照片）
高雄人妻努力幫老公懷胎生子，結果卻發現小三早幫她丈夫生下2子，氣得對兩人提告求償。示意圖。（本報資料照片）

高雄一名人妻和戴姓丈夫做了試管嬰兒懷上龍鳳胎，懷孕期間卻撞見戴男出軌，為此戴男與人妻簽下「忠誠協議書」，若外遇將賠妻子500萬元（台幣，下同，約16萬美元），但事後人妻仍被戴男氣到流產，好不容易重新懷胎生子，卻發現小三早為戴男生下2子，氣得人妻向戴男、小三求償500萬及100萬元，法院審理後，判戴男與小三侵害人妻配偶權，各判賠50萬、30萬元。

判決指出，人妻和戴男2014年結婚，為了成功懷胎，人妻辭去工作專心安胎，婚後兩人成功經試管療程懷上龍鳳胎，結果懷胎5個月後，人妻與母親外出時，卻撞見戴男開車載著陌生女子外出。

人妻質疑戴男出軌，戴男為表對婚姻的忠誠，同意簽下「忠誠協議書」，承諾若他與別人通姦，違反貞操、忠誠義務，願意無條件離婚，且賠償妻子500萬元。

但「忠誠協議書」並未讓夫妻兩人感情更好，戴男不僅常藉故跟人妻爭吵，還在慶生時憤而離家，人妻肚裡的龍鳳胎也因動了胎氣流產夭折。

隔多年後，人妻重新調養身心，再靠試管療程成功產下一子，沒料前年8月她因工作需要申請戶籍謄本，發現戴男早在同年2月就認領他與小三生下的兩名孩子。

人妻不滿，氣得對戴男提告，要求他依「忠誠協議書」賠償500萬元，至於小三則要賠償她100萬元。

戴男、小三挨告後喊冤，小三稱要她賠償100萬元已經超過其他判決賠償金；戴男則稱流產是妻子身體所致，與他無關，夫妻倆前年12月離婚時，他也付了40萬元，並每月負擔3萬元撫養費，要他再賠償500萬元金額過高。

法院審理後，因戴男與小三均坦承交往，且婚外生下一子，法官認定兩人確實侵害人妻配偶權，考量小三月收僅3萬元，判她賠償30萬元較為適當。

至於違反「忠誠協議書」部分，法官認為，戴男簽下協議書後雖與小三交往生子，但戴已與人妻調解離婚，並賠償40萬元，若要他再賠償500萬元確實過高，因此違約金部分仍應審酌，酌減賠償50萬元較為適當。可上訴。

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