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走私623公斤安毒 前民進黨議員顏旭懋無期定讞

記者林孟潔／台北13日電
雲林前縣議員顏旭懋三年前走私623公斤安非他命，市值高達數億元，他也被民進黨開除黨籍，最高法院依運輸第二級毒品罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。（取材自顏旭懋臉書）
雲林前縣議員顏旭懋三年前走私623公斤安非他命，市值高達數億元，他也被民進黨開除黨籍，最高法院依運輸第二級毒品罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。（取材自顏旭懋臉書）

雲林縣前議員顏旭懋三年前透過漁船走私623公斤、市值達數億元台幣的安非他命入境，共犯因逃逸來不及關後車廂門，毒品掉落地面讓案情曝光，據調查已有423公斤毒品流入市面。最高法院依運輸第二級毒品罪判顏無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

顏旭懋2021年初計畫由自己拿出運毒資金，並決定毒品數量和售價，透過黃姓友人居中傳遞訊息及款項，陳姓船東則提供漁船「祥湧六號」作為運毒工具，莊姓船長負責駕船出海接運毒品走私。

莊同年4月透過黃取得顏旭懋提供的1120萬元台幣（約36萬美元）運毒費用後，駕駛「祥湧六號」出海前往東沙島東南方一帶海域，向不詳船隻取得分裝成38只麻布袋、總重約623公斤的安非他命，5月10日返回屏東縣新園鄉鹽埔漁港。

莊入港後向陳表示取得全額報酬才願意下貨，並要求和顏旭懋見面，雙方在汽車旅館商談報酬、毒品出港事宜；隔日，陳授意將其中四袋毒品交由不明人士載運離去，另由其餘共犯分駕兩車將其中26袋毒品運往彰化接駁分贓。

因裝運毒品行蹤可疑，引來漁港安檢所人員上前盤查，一行人連忙開車逃逸，連後車廂車門也來不及關上，讓一袋安非他命掉落地面，東窗事發。警方搜索「祥湧六號」及現場，扣得八袋毒品，循線查獲顏旭懋等人。

一審認定顏旭懋走私470公斤安非他命，判處無期徒刑，褫奪公權終身，二審認為顏坦承參與部分海上運毒犯行，但否認自己是主謀，且認定毒品總重為623公斤，與一審認定不同，另無足夠證據認定顏已取得販毒利益，一審卻沒收顏犯罪所得2億250萬元台幣不妥，依法撤銷改判。

二審審酌顏運毒數量龐大、價值甚巨，其中約423公斤已流入國內各地，顏是主謀並提供資金，但起初全部否認犯行，將責任推給共犯，二審仍否認大部分犯行，且未說明毒品流向，供稱主謀另有其人，犯後態度不佳，維持判處無期徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴確定。

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