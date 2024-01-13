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只是想試試看… 台南國中生帶摺疊刀到校 畫傷同學手臂

記者邵心杰／台南13日電
受傷學生母親在社群po文指出，在學校看完監視器後，她就去報警了，對方希望可以私下和解、原諒他們，但她無法接受。（取材自受傷學生母親臉書）
受傷學生母親在社群po文指出，在學校看完監視器後，她就去報警了，對方希望可以私下和解、原諒他們，但她無法接受。（取材自受傷學生母親臉書）

新北校園割喉事件引發社會各界高度關注，台南市某國中9日傳出學生私自帶摺疊刀到校，兩名學生因好奇摺疊刀鋒利程度，不慎導致一名男同學手臂遭畫傷約10公分，還縫了好幾針，家長發現後報警處理。警方調查後已依違反少年事件處理法等，函請台南地院少年法庭審理。

而受傷學生的母親在社群po文指出，在學校看完監視器後，她就去報警了，對方希望可以私下和解、原諒他們，但這件事是發生在她兒子身上，她說「我無法接受」。

母親說，當時學校保健室阿姨打電話，說她兒子受傷了，手臂大約10公分左右的傷口，小孩稱說：「被樹枝刮傷」。當下，他們都相信了，隔天孩子去上課後，班導師再詢問一次「真的是被樹枝刮傷的嗎？」小孩一樣還是說：「對」。

她表示，老師不相信，後來他們才知道，兒子是被別班同學用「彈簧刀」給割傷了；對方是私自帶彈簧刀到學校。她指出，兒子才說他們一開始只是坐在生態池旁聊天，突然那個同學就從口袋拿出一個東西，兒子問對方說「那是什麼？」他就拉著我兒子的手割下去了。

母親說，後來她到校看監視器畫面，真的心中百般的不捨，小孩就只是正常的去上課，怎麼會被彈簧刀給割傷，還縫了好幾針，還好今天受傷的是手，如果是動脈或者是其他部分呢？而持刀的學生說：「他只是想試試看」。

警方指出，這件傷害案件，是兩名學生在學校聊天中，因好奇摺疊刀的鋒利程度，導致一名男學生手臂遭畫傷。事後經受傷學生家屬發現並報警處理，分局立即受理並查明受傷過程及原由，並依違反少年事件處理法、傷害等罪嫌函請台南地院少年法庭審理。

據調查，該摺疊刀是少年好奇而自購物網站所購得，也是第一次攜帶至學校，警方已協同學校積極關心及協助後續狀況處置。

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