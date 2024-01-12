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割頸案爆民怨…不只紐約登廣告 新北街頭也掛2兇嫌照片

記者李隆揆、林琮恩、張曼蘋／新北12日電
新北國中生遭割頸案，前有網紅在紐約時代廣場電子看板上公布二人照片，11日又有周姓廣告業者在五股區一處民宅外牆，掛上疑似涉案少年少女肖像的廣告。（取材自臉書）
新北國中生遭割頸案，前有網紅在紐約時代廣場電子看板上公布二人照片，11日又有周姓廣告業者在五股區一處民宅外牆，掛上疑似涉案少年少女肖像的廣告。（取材自臉書）

社會關注新北國中生遭割頸案，前有網紅「小商人」不滿地方法院要求從社群媒體下架行凶少年及教唆少女個資，因而改在美國紐約時報廣場電子看板上公布二人照片。11日又有周姓廣告業者在五股區一處民宅外牆，掛上疑似涉案少年少女肖像的廣告，並寫上「人神共憤、法不容」。

新北地院11日表示，將由兒少法主管機關依權責處理。掛上廣告的周男受訪表示，做了就不怕，社會上不合理的現象，沒人挑戰就不會改善，國家不會進步。衛福部保護司長張秀鴛表示，對社會公審加害人表示遺憾，並將該案定調為「違規事項」，已聯繫新北市社會局要求依法處置，並討論後續處理。

該廣告出資者是台北市某大樓管委會主委周姓男子，該大樓過去因產權問題導致門禁鬆散，經常有陌生民眾出入，甚至上樓後發生墜樓事件，被稱「猛鬼大樓」，周男本身從事廣告業，也是「首創文教基金會」創辦人之一，他曾在27年前白曉燕命案時，也曾在同位置出資刊登懸賞陳進興等凶嫌。周男表示長期投身兒童教育及權益保障工作，過去發生重大社會案件時，也曾經張貼廣告呼籲民眾參與討論公共議題；此次新北市發生國中生遭割頸案，他認為死刑存廢、黑幫吸收少年從事不法、宮廟活動認證等問題，都有待社會各界關心、討論。

據悉，割頸案發生後，新北地院曾公開要求兒少法主管機關，應要求網路社群及媒體下架涉案少年相關資訊，懸掛看板一事曝光，新北地院再次表示，除部分但書行為或行政、司法機關製作必須公開的文書，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式，揭示足以識別兒少身分的資訊，此事將由主管機關依權責處理。

對此周男說，社會上有很多不合理的現象，沒人挑戰就不會改善，國家也不會進步，良知和天理總是要堅持，也總要有人做犧牲，他尊重司法機關。

張秀鴛說，台灣2014年簽訂兒童權利公約，並制定「兒童及少年福利與權益保障法」，該法基於保護兒少隱私及未來發展，禁止公布加害人肖像；割頸事件違法少年，已於少年法庭接受應有處分，部分民眾雖群情激憤，但不應動用私刑，類似案件是挑戰社會能否落實守法、守秩序、重人權。

此名涉案少年僅15歲，為社福系統登記在冊的保護服務對象，其家庭也是強化社安網計畫的脆弱家庭服務案家，案件經少年法庭處理，將送明陽中學收容。張秀鴛強調，保護犯錯少年，並非不同理被害人，僅是希望社會給兒少更多關懷。

張秀鴛指出，兒少權法規定，對公布兒少身分者的處分，權責在地方政府。新北市社會局表示，當前全力協助被害學生家屬相關需求，至於五股看板問題，暫不回應。

紐約時報 社群媒體 時報廣場

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