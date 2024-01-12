台中男當街遭搶600萬報警 一查竟是「詐騙贓款沒抽到成」謊報

黃男昨晚謊報當街遭搶600萬現金，警方查出黃根本是詐團車手，交付贓款給上游沒拿到抽成才憤而報案。(記者曾健祐／翻攝)

台灣總統立委大選在即，台北市博愛特區10日才驚傳有女子當街遭搶230萬元(台幣，下同，約7.3萬美元)現金，未料台中警方11日晚間9點多獲報，23多歲黃姓男子自稱遭搶600多萬元(約19.1萬美元)，警方趕赴現場他卻改口是謊報。警方深入追查發現黃根本是詐騙集團 車手，因收款後交付上游沒拿到抽成才亂報案，依詐欺 罪嫌將他移送。

台中第一分局昨晚9點多獲報，黃男自稱在西區五權路、柳川西路口當街遭1輛車及2、3人搶走他身上的600多萬元現金，黃留在現場用自己手機撥打110報案。

警方立刻趕抵現場，經詢問黃男遇害過程時他吞吞吐吐，一開始說要買2輛BMW才準備現金到場交易，但後又改口和人有財務糾紛、對方要騙他家人錢等；警方認為黃和一般遭搶被害人神色不同，描述過程也相當不具體，追問下他最終才坦承根本沒有遭搶，還說是為博取家人報案才謊報。

案發現場。(記者曾健祐／翻攝)

警方除漏夜過濾監視器追查，同時也在黃男報案現場附近的水溝發現他丟棄的偽造證件、文件，發現黃男其實是詐騙集團中負責取贓款的車手，和被害人見面時會假冒投顧公司人員出示證明、證件。

警方查獲黃男丟棄的投顧公司假證明、識別證。(記者曾健祐／翻攝)

經進一步詢問下，黃這才坦承受詐團指示在台中和1名蕭姓女子見面，向蕭女收取600萬元現金後昨晚交付給上游，未料對方拿走錢卻沒有依約給他抽成，自己才憤而報警謊稱遭搶。

警方除將以車追人朝詐團上游溯源，今也將通知遭投資 詐騙損失600萬元的蕭女到案說明，同時也依詐欺罪嫌將黃男移送台中地檢署偵辦。