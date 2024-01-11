僑委會性騷案…受害人控「惹怒徐佳青」 考績被打丙

僑委會駐巴西 聖保羅僑教中心歐姓女副主任日前指控張姓上司性騷擾 ，並指僑委會委員長徐佳青吃案，近日她再指控僑委會秋後算帳，考績遭打丙等，歐母10日指女兒因此服安眠藥送醫。僑委會說，考績丙等獎懲並無剝奪其身分及既有權益，相關處置與性騷案無關。

受害女子在網路上表示，性騷擾案後她被迫調職，去年12月中旬回到台灣；歷經2個月調查，僑委會性騷擾防治調查小組去年12月15日作出「職場性騷擾成立」決議，本以為可恢復外派工作，沒想到對方僅記申誡一支，年終考績乙等。

她指控，後來面臨前所未有報復跟追殺，除了考績丙等，還因加害人誣指她跟中資人員來往，有洩密疑慮，被僑委會立案調查。

她認為自己公開申訴惹怒徐佳青，危及徐政治生命，徐對她恨之入骨，利用各種莫須有的指控，讓她在公務單位無法立足。

歐母10日下午受訪落淚，說女兒事後被從巴西調回台灣，近期情緒低落；10日上午發現女兒服用的安眠藥盒是空的，搖晃無反應，趕緊送醫，到下午仍在昏睡。

歐母說，女兒從公開指控徐佳青吃案後，除了被從巴西調職回來，還遭抹黑、抹紅，甚至還說女兒與中國接觸，全都是子虛烏有。

僑委會說，考績是針對公務人員年度整體工作績效評核，依公務人員考績法規定，丙等為「留原俸級，不予獎勵」，並無剝奪其身分及既有權益；僑委會考 績作業均依法定程序辦理，非由機關首長1人逕予考核。

僑委會指出，當事人正式申訴前，即知悉該駐區員額將檢討異動減派1人，巴西聖保羅地區近年僑胞人數不增反減，僑界能量有限，恢復僅一位主任編制。

僑委會說，駐外人事異動皆基於國家政策及僑區發展需求，衡酌個人能力及特質適任性，依法行政，非公務人員個人權益事項。