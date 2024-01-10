幻象戰機弊案 汪傳浦妻兒獲不起訴 海外資產續凍結

已故軍火商汪傳浦。(取材自內政部警政署刑事警察局網站)

已故軍火商汪傳浦、汪妻葉秀貞及汪的4名子女，涉嫌於1990年間收取「飛龍專案」幻象戰機軍事採購案回扣約法郎21.63億元（約25.38億美元），全案因逾25年追訴時效，台北地檢署昨偵結，葉秀貞和4名子女均獲不起訴處分。但檢方表示，葉秀貞等人的海外銀行帳戶仍繼續凍結。

據了解，台方已經向奧地利、盧森堡、澤西及曼島請求追回汪家不法所得，四國法院仍在審理幻象案件中，未有最終局裁判，司法互助效力仍所及，葉等人國外銀行帳戶資產繼續凍結。

汪家律師質疑，檢方根本沒有關於幻象2000的證據，向各國提司法互助都是以拉法葉艦案為本，如今指相關海外資產繼續凍結，毫無所本。

檢方指出，汪傳浦身為開泰公司的實際負責人，亦同樣是英屬維京群島商BUCELLATTIE INTERNATIONAL INC等四間公司實質管理人。由汪、葉、長子汪家興、次子汪家勇、三子汪家明與長女汪君玲擔任董事、股東或秘書。

葉等人知悉台方空軍考慮採購法國幻象戰機後，汪負責與法國方聯繫、葉簽署回扣協議書。1991年空軍出具採購幻象意願回函，兩人以開泰名義，與幻象戰機雷達製造商湯姆笙公司締結佣金協議書，有效期間3年，收取採購案契總價款15%佣金。

1992年，汪傳浦與法國達梭、史涅格瑪、湯姆笙及馬特拉等公司，簽署幻象戰機及飛彈供應商協議書，汪最高可收取總價款11.5%以上的佣金。

汪家6人透過信託秘書公司，擔任BUCELLATTIE公司股東收受佣金。1992年12月29日至1998年9月3日止，汪收受回扣共法郎21.63億元。

檢方認定，葉秀貞涉犯修正前貪汙治罪條例第4條第1項第3款之共同連續收取回扣罪，4名子女涉犯同條例之幫助連續收取回扣罪，追訴權時效期間20年，追訴時效自應加計因通緝 而停止5年，共25年。

本案最後犯罪完成日為1998年9月3日，2006年3月20日分案偵查、迄2018年6月6日通緝，最遲應於去年9月3日追訴。本案時效已完成，全案處分不起訴。