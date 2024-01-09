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勸架遭割頸 騎車到派出所求救 兇手也自刎雙亡

記者賴香珊／南投9日電
錢姓鄰居遭割頸後仍騎車至900公尺外的派出所求救，其最後身影曝光。(圖／民眾提供)
錢姓鄰居遭割頸後仍騎車至900公尺外的派出所求救，其最後身影曝光。(圖／民眾提供)

39歲錢姓男子疑酒後與父親口角，鄰居錢姓友人來勸架卻公親變事主，遭錢男持刀割喉，被害人負傷騎車到派出所求救，在警所前不支倒地身亡；警方趕往案發現場，錢姓兇嫌疑畏罪，也割頸自刎死亡。全案由檢警調查中。

據了解，兇嫌和被害人同姓且同歲，均無業，兩人是國小同學，常一起喝酒，前晚又喝酒至昨天上午才結束；被害人返家休息，中午時又前往兇嫌家要聊天，到場發現兇嫌與父親發生口角，好心勸架，卻公親變事主。

警方調查，兇嫌疑酒後手持切檳榔的半圓刀意圖自殘，其父親攔阻無效，爭執後退出屋外，被害人抵達聽兇嫌父親說「兒子在廚房」，入內想勸兇嫌別做傻事，雙方發生拉扯，友人遭兇嫌揮刀砍中頸部，奪門奪出，騎機車到900公尺外的中原派出所求救。

警方見被害人騎車前來，頸部有嚴重割傷，立刻拿毛巾、衛生紙按壓止血，並通報119，但救護車到場時已死亡；消防人員檢視，被害人的頸部大動脈及氣管遭切開。

隨後警方接獲報案，指兇嫌在中華路一處民宅，但趕到時涉嫌行凶的錢男已經倒臥血泊，同樣割喉身亡，疑似畏罪自刎；錢父頸部受傷，但傷勢輕微未送醫。

仁愛警分局表示，兩名死者均因傷口太深、失血過多，重傷不治，全案仍待進一步調查，相關人員製作筆錄後，報請檢方相驗釐清。

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