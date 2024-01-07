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狼師稱「矯正駝背」 襲胸摸下體 染指10女學生

記者林宛諭／彰化7日電
彰化縣溪湖鎮56歲戴姓數學老師涉嫌對女學生伸出狼爪長達十幾年，彰化地檢署依強制性交等罪嫌將他起訴。（圖：民眾提供）
彰化縣溪湖鎮56歲戴姓數學老師涉嫌對女學生伸出狼爪長達十幾年，彰化地檢署依強制性交等罪嫌將他起訴。（圖：民眾提供）

台灣彰化縣56歲戴姓數學老師，20年前起陸續對女學生伸出狼爪，曾被依妨害性自主罪判刑2年，今年傳出戴男有意再出來開補習班，曾受侵犯的女學生日前出面再爆料老師惡行，呼籲受害學生一起出面提告，彰化地檢署近日偵結，被害女學生共十人，依強制性交等罪嫌將他起訴，並建請加重其刑。

今年一名30多歲女子在臉書社團爆料說，她國中時在一名男老師的補習班補習，因此進入升學班，但老師卻常利用獨處時間以幫她按摩為理由侵犯她，老師性侵她後，又說愛她，讓她陷於痛苦中，後來她更發現有其他學姐還稱老師為「老公」，甚至老師用相同手法侵犯很多女學生，她在大學時才真正完全脫離老師的魔掌。

據了解戴男原在某國中任教，因數學教得好，還在外開補習班，是明星老師，直到2017年才被女學生提告他把手伸進女學生衣服內亂摸，法官曾問女學生為何那麼久之後才提告？女學生說「很多同學都需要老師輔導課業，如果老師被開除，她會淪為箭靶。」當時戴男也否認犯行，不過仍被判刑2年。

戴男2019年被假釋後，今年傳出有意再開補習班，女學生不希望狼師再出來害人，而上網爆料，並呼籲曾被侵犯的女學生一起出面提告，警方受理後，也將戴男依妨害性自主、違反兒少法等移送彰化地檢署偵辦，戴男被收押，彰化地檢署近日偵結。

檢方調查發現，戴男從2003年起開始犯案，直到2016年才被爆出，受害女學生至少十人，他利用擔任學生國中導師及家教班老師，在學校陶藝教室、或圖書館內對女學生說要幫她「矯正駝背」，或要了解她的交友狀況和胸部發育狀況，要女學生解開制服，再對女學生襲胸。

檢方依加重強制性交罪、強制猥褻罪、違反兒少法等，將戴男提起公訴，並建請法院加重其刑。

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