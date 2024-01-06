國道6車連撞 台積電副理下車幫示警反遭撞身亡

國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，2人傷重送醫。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治。（記者張裕珍／翻攝）

國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，現場有2人因人當時站在車道被撞倒在地、傷重被送醫救治。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治，據悉為台積電 副理。國道警方表示，仍在釐清事發原因，並呼籲車禍後，人員切勿站立車尾處或車道，以防二次事故。

該起連環車禍發生在昨晚6點多，國道3號新竹香山南下路段發生6車連環撞事故，經國道警方第6大隊初步調查，第一起事故先是5部車在外側車道撞擊，第4、5部車駕駛人下車站立於車道打電話報警，當時賴男搖晃開著照明的手機警告後方來車，未料遭後方白色來車撞擊，導致報案人2名倒臥在地。

新竹市消防局獲報後派明湖、埔頂、朝山分隊到場處理，現場因為車禍造成後方嚴重回堵3公里，車道物品四散，還有2人因為車禍下車後遭到後車追撞倒在地上，當時仍意識清楚，緊急將2人分送馬偕和國泰醫院就醫，隨後又送1名陳姓駕駛因腰痛送醫。

整起事故共造成3人輕重傷，傷勢較重的分別為29歲許姓男子與45歲賴姓男子，都有骨折傷勢。據了解，賴姓男子下車挨撞受傷後，原本意識清楚，還能和救護人員對話，表示自己住在高雄，但疑似因有內出血情形，送醫急救仍宣告不治。