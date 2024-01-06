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「金曲歌手」與前女友口角亮刀 親曝衝突過程：用來自保未傷人

記者李隆揆、梅衍儂／台北6日電
謝震廷是2016年金曲獎最佳新人。（本報資料照片）
謝震廷是2016年金曲獎最佳新人。（本報資料照片）

金曲歌手謝震廷昨天在台北市松山區與蔡姓前女友爆口角，因亮刀遭社區保全壓制，警方介入後先將謝男強制送醫，再帶回製作筆錄，全案依恐嚇罪送辦，他事後受訪表示，先前曾遭追債，所以帶刀自保，強調未揮刀傷人。

警方調查，30歲謝震廷昨天上午在松山區八德路4段某社區前與蔡女爆發口角，從外套內側口袋拿出水果刀，社區保全見狀立刻上前制止，拍落謝男手中尖刀，並將其壓制在地，員警介入發現謝男情緒不穩，將謝男強制送醫。

謝震廷做完筆錄步出警所，受訪表示帶刀是為了自保，沒想揮刀傷人。（圖：讀者提供）
謝震廷做完筆錄步出警所，受訪表示帶刀是為了自保，沒想揮刀傷人。（圖：讀者提供）

蔡女事後向警方提告謝震廷恐嚇，指衝突原因是兩人租處租期將屆，但謝震廷不願退租。隨謝震廷情緒回穩，警方傍晚將其帶回偵詢，製作筆錄後，依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰。

謝震廷事後表示：「我一切安好，謝謝大家，今天早上我跟前任在討論說要搬家，什麼東西歸誰，重點是當初我們租住處的房子，承租人雖然是她，但押金部分全都是我付的，我有證據、也有截圖存證。」他提及一早已服用17顆情緒用藥，認了跟舊愛發生衝突，喊話要前任退還他押金。

至於隨身帶刀的原因？謝震廷透露，之前為了製作專輯借了高利貸，「討債集團用的方式非常激進，讓我的人身安全受到影響，我還會帶辣椒水，是為了防身，不是要為非作歹的事情。」否認有用刀攻擊前女友。

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