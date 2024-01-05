七股反不當種電 萬人連署陳情

七股區里長聯誼會、居民自救會發起「反不當種電」達成萬人連署，昨赴台南市府遞交連署書，由經發局副局長蕭富仁（前排右）代表接受。記者吳淑玲／攝影【作者：吳淑玲，日期：2024-01-05，數位典藏序號：20240104115426425】

台南七股區種電面積占全區面積1/10，台61線以西是黑面琵鷺生態敏感區，七股區里長聯誼會、居民自救會發起反不當種電公民萬人連署，昨天並赴市府陳情，要求嚴審及總量管制種電，還給農漁民生存空間。議員批政府放任業者圈地開發，造成農漁生產衝突；市府強調，台61線以西已不再畫設漁電共生專區，小於2公頃農地申請案也不再受理申請。

無黨籍議員、立委候選人陳昆和昨陪同在地團體舉行記者會，陳昆和說，萬人連署展現七股居民反對不當種電的心聲，還要再種電嗎？種電要以屋頂型為主，地面型光電問題多，台61線以西是溪北生態觀光 命脈，不能被糟蹋。

里長聯誼會長、大潭里長陳中正說，居民並不反對綠能 ，是反對在不當地方種電，農地及魚塭充斥光電板，有的案場離社區太近導致熱能效應，變成七股「有3個太陽」，要求落實總量管制及管理機制，避免擾民，也反對台61線以西開放種電。

一行人隨後到市府遞交連署書陳情，由經發局副局長蕭富仁代表接受。經發局指出，經濟部已公開說明七股生態敏感區採漸進式開發，承諾不在七股台61線以西畫設漁電共生專區，經濟部也在七股成立跨部會工作站，即時處理光電開發爭議。

台南市議會國民黨發言人蔡育輝說，從反七股不當種電，可看出民進黨 政府推動綠能並無完整規畫，放任業者圈地開發，與自然生態、農漁生產衝突，難怪會引起人民反彈，難道這樣的能源政策不用檢討嗎？

民進黨立委郭國文說，台61線以西不管市府還是中央，都不同意設光電案場，他很樂意阻擋破壞地方生活、生產與生態的光電案場，再生能源政策是支撐南科發展的重要關鍵，發展綠能是世界趨勢。

經發局說，所有光電申請案都堅持生態、生存及意願優先3大原則，嚴格審查及監督，七股地面型光電案已大幅減少，前年22件申請，去年僅2件。