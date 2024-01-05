「獲利心法」老師獅子大開口 他受騙還被求償3165萬家教費

李姓家教老師指控郭姓男子積欠逾1萬小時的鐘點費用共3165萬餘元，提告要求郭全額付清，但郭稱李女傳授的「獲利心法」是詐騙，且雙方簽約不滿一年不可能累積逾萬時數，台北地方法院判決李女敗訴，郭免賠。（示意圖／ingimage）

李姓家教老師指控郭姓男子積欠逾1萬小時的鐘點費用共3165萬餘元（新台幣，下同，約100萬美元），提告要求郭全額付清，但郭稱李女傳授的「獲利心法」是詐騙，且雙方簽約不滿一年不可能累積逾萬時數，台北地方法院認為李女主張無理由，判決李女敗訴，郭免賠，可上訴。

李女主張，她和郭2022年6月15日簽約擔任家教老師，雙方約定簽約金5萬元，每月月薪1萬2000元，另超過基礎上課時數每小時3000元計費，兩人也都會在LINE 上確認超過基礎上課的累積時數。

李女指出，郭截至去年4月3日已累積1萬552小時超過基礎上課時數，未給付薪資達3165萬6000元，經她追討均置之不理，故提告請求郭支付3165萬6000元。

郭反駁，李女佯稱自己獲導師傳授「獲利心法」，鼓吹他加入，他2022年3月18日交付20萬元給李女代操立刻獲利4萬元，以博取他的信任，李女又向他佯稱可傳授獲利心法，包括相關公式教學及平台供他自行操作，他才和李女簽契約並匯款5萬簽約金。

郭指出，他依照李女傳授公式操作後，驚覺獲利與否僅憑機率，不存在獲利心法，去年4月29日才知道被詐欺 ，認為契約無效。再者，自簽約至去年4月3日尚未滿1年，李女不可能授課累計1萬552小時，折算為440天。

法院認為，李女雖於去年3月9日傳訊「3/9累積時數969.5hr」並設定公告，但未經郭確認，兩人反而討論起相機型號等無關上課的內容，再者李女又於同年4月3日稱累積上課時數1萬552小時，但短短25天卻能增加9582.5小時，折合日數為399日，顯與事實不符，不能採信，判決李女敗訴，郭免賠。