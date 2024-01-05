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國中生割頸案…網紅紐約時報廣場登廣告 曝光乾兄妹照

記者王長鼎、黃子騰／新北5日電
網紅小商人因不滿國中生割頸案兇手個資被保護，高調在美國曝光其照片。（取材自臉書）
網紅小商人因不滿國中生割頸案兇手個資被保護，高調在美國曝光其照片。（取材自臉書）

國中生割頸案持續發燒，「乾妹」疑串證，法院遭爆不准搜索，引爆大眾不滿，網紅小商人要製作「乾兄妹」圖片放在廣告車被告知「會被釘」，4日宣布美國時間4日凌晨起，每小時將登上美國紐約時報廣場的電子看板，並留言開嗆，「掛看板是針對兒少法」，政府要罰要撤「去罰紐約時代廣場的看板試試」。

新北市國中生遭割頸案，震驚全國，新北地院裁定行兇的「乾哥」收容少年觀護所，涉嫌教唆的「乾妹」責付家人。有周刋砲轟新北地院少年法庭法官「擺爛無作為」，不准警方申請「同行書」、搜索票，但4日中午傳出，「乾妹」在律師陪同下，前往警局偵查隊製做筆錄後已離開局。

網紅小商人也在粉專貼文，不滿道「新聞都報出說這幾位開始串證了，結果新北院2次打槍搜索票，倒是要搞我威脅大車公司的動作特別快」，宣布從美東時間1月4號 凌晨零時起，每個小時紐約時報廣場都會登出廣告。

小商人還留言處開嗆，「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試」，直呼「針對猴子，我們有處理猴子的辦法。他們不怕法律，那就用他們會怕的方式去處理。」

據了解，小商人12月28日透過臉書表示，要製作圖片放在廣告車上公布犯罪者，重申這是支持者自發性的競選廣告。3日被廣告公司通知，有官方交代所有大車公司，若掛他的廣告就會被釘，讓他火大嗆「決定再多送你一支洛杉磯高速公路的T霸，敬請期待，要罰都來。」

新北地院4日表示，少年事件移送少年法庭後，少年法庭本得依少年事件處理法第24條規定斟酌案情及進度，決定是否為證據保全、搜索扣押等事項，法院少年法庭於受理本案後均積極審慎進行，並非毫無作為，又依同法第36條之1之相關規定，少年法庭亦會一併維護及照料被害人家屬。針對周刋新聞所指法院少年法庭就具體個案所為之決定，依審判獨立之精神，新北地院「不予評論。」

另據鏡週刊報導，小商人在紐約時代廣場的電子看板投放廣告。對此，律師劉韋廷表示，小商人這招其實「極度高明」，幾乎可以逃過台美的刑罰。

網紅小商人聲稱4日起每隔一小時，在紐約時報廣場的巨型LED屏幕上，公布國中割喉案...
網紅小商人聲稱4日起每隔一小時，在紐約時報廣場的巨型LED屏幕上，公布國中割喉案的犯案者與教唆者資料，此為示意圖。（圖：讀者提供）

紐約時報 時報廣場 洛杉磯

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