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割頸案乾妹疑串證 警再申請搜索票

台灣新聞組／新北5日電

新北市國中生遭割頸命案，新北地方法院裁定涉嫌行凶的少年收容、涉嫌教唆的少女責付家人，外傳警方獲報少女以手機聯繫目擊命案同學串證。警方認為少女涉案情節升高，將再次聲請搜索票，對少女手機及通訊軟體蒐證，若是取得證據將請求收容。此外，教育部4日邀集教師、家長團體、六都代表召開校園安全諮詢會議，最後拍板校園安全檢查機制將區分為例行抽查、緊急檢查兩樣態，執行緊急抽查時可免除人員陪同，今年2月上路。

據了解，少女4日中午由律師陪同赴警局製作筆錄，警方偵詢釐清是否串證。負責偵辦的土城警分局，對此低調不回應。

據傳，涉案少女以手機通訊軟體聯繫目擊命案同學，指導面對調查要如何應答，警方收到檢舉及對話紀錄截圖，為預防串證及滅證，向新北地院少年法庭聲請核發同行書、搜索票，要少女到案說明及搜查有無相關證據，但被少年法庭駁回。

新北地院表示，少年法庭受理後積極審慎進行，並非毫無作為，但依法少年事件調查不公開，礙難就調查事項及進度說明。

案發後檢方相驗死者遺體，查出身中十刀，包括頸動脈、左胸、右下背靠近腎臟處，研判頸動脈大量失血或左乳下深及心臟刀傷致死。法醫前天解剖，將待解剖報告出爐後確認死因。

此外，不少教育團體反映，現行校園安全檢查機制過於嚴格，包括需有相當理由或證據，認定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，且搜查時必須有家長、教師代表陪同等，導致實務上難以執行。

教育部長潘文忠表示，「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」確實要根據實務調整並強化配套，校園安檢機制將分為例行抽查和緊急檢查，例行抽查為常態機制，如定期檢查宿舍等，但抽查時需全程錄影，初步規畫由家長會代表、教師代表等至少一人陪同檢查。

緊急檢查部分，潘文忠說，該項分為特定學生、非特定學生及學生宿舍，可由學校指定人員立即執行檢查，免除需家長代表陪同等規定，不過搜查時仍須留存紀錄。

潘文忠談到，本次也明定安全檢查作業流程，包括由學務處安排適當場所執行、提供學生權益說明書宣讀，若查獲違禁品由學務處予以沒收或保管，並拍照留存紀錄，事涉違法時則通報警方。

教育部

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