國中生遭割喉後…校園安檢 教團喊設金屬探測儀

全國家長會長聯盟赴教育部，針對校園發生喋血案件，遞交「校園不安全」抗議書。行政院也邀集六都討論校安議題，檢討相關的輔導機制，圖為示意圖。(記者林俊良／攝影)

新北市國中生遭割喉命案，引發各界討論加強校園安全、高關懷對象回歸學校等議題，教團建議，可透過金屬探測儀、安檢門，進行全面安檢，減少校園安全顧慮。

據悉，教育部 明天上午十時，將邀台灣青年民主協會、全國教師工會總聯合會等學生、教師、家長團體代表及六都教育局 ，召開校園安全諮詢會，教團也將赴教育部主張「還給學校輔導管教權，增置專責校安人員」。

針對違禁品檢查，全教總理事長侯俊良認同該給予彈性，並訂定明確指標，讓學校免於承擔受質疑、甚至反投訴的風險。全教產理事長林碩杰說，校園安檢仍有必要性，但現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定符合「有相當理由及證據、避免緊急危難」等要件才可搜查，卻可能被扭曲為霸凌或針對性行為，他提議透過金屬探測儀、安檢門進行全面安檢。

全國家長會長聯盟昨日上午則赴教育部前召開記者會，遞交「校園不安全」抗議書，全長聯質疑，若不能檢查書包，如何發現違禁品？現行教師輔導與管教學生辦法「矯枉過正」，須盡快檢討修定，給予老師充分管教學生的實權。

全長聯首席顧問王立昇說，外傳加害學生曾加入幫派，如今教官退出校園，幫派就進入校園，教育部應盡快補破網、落實校園安全。

對於高關懷對象學生回歸校園，全長聯理事長張哲維認為，要建立觀察保護管束學生能否融入學校，與其他學生相處的機制。侯俊良則說，應從實務中討論出明確、具體的評估指標，學生一旦符合指標就可以回到學校現場，若學生未達標，也需討論如何轉銜處理，兼顧學生權益之際，也兼顧校安。