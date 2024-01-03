我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

國中生遭割喉後…校園安檢 教團喊設金屬探測儀

記者李芯／台北3日電
全國家長會長聯盟赴教育部，針對校園發生喋血案件，遞交「校園不安全」抗議書。行政院也邀集六都討論校安議題，檢討相關的輔導機制，圖為示意圖。(記者林俊良／攝影)
全國家長會長聯盟赴教育部，針對校園發生喋血案件，遞交「校園不安全」抗議書。行政院也邀集六都討論校安議題，檢討相關的輔導機制，圖為示意圖。(記者林俊良／攝影)

新北市國中生遭割喉命案，引發各界討論加強校園安全、高關懷對象回歸學校等議題，教團建議，可透過金屬探測儀、安檢門，進行全面安檢，減少校園安全顧慮。

據悉，教育部明天上午十時，將邀台灣青年民主協會、全國教師工會總聯合會等學生、教師、家長團體代表及六都教育局，召開校園安全諮詢會，教團也將赴教育部主張「還給學校輔導管教權，增置專責校安人員」。

針對違禁品檢查，全教總理事長侯俊良認同該給予彈性，並訂定明確指標，讓學校免於承擔受質疑、甚至反投訴的風險。全教產理事長林碩杰說，校園安檢仍有必要性，但現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定符合「有相當理由及證據、避免緊急危難」等要件才可搜查，卻可能被扭曲為霸凌或針對性行為，他提議透過金屬探測儀、安檢門進行全面安檢。

全國家長會長聯盟昨日上午則赴教育部前召開記者會，遞交「校園不安全」抗議書，全長聯質疑，若不能檢查書包，如何發現違禁品？現行教師輔導與管教學生辦法「矯枉過正」，須盡快檢討修定，給予老師充分管教學生的實權。

全長聯首席顧問王立昇說，外傳加害學生曾加入幫派，如今教官退出校園，幫派就進入校園，教育部應盡快補破網、落實校園安全。

對於高關懷對象學生回歸校園，全長聯理事長張哲維認為，要建立觀察保護管束學生能否融入學校，與其他學生相處的機制。侯俊良則說，應從實務中討論出明確、具體的評估指標，學生一旦符合指標就可以回到學校現場，若學生未達標，也需討論如何轉銜處理，兼顧學生權益之際，也兼顧校安。

教育部 教育局

上一則

國中生遭割喉後…政院校安會議 檢討校園違禁品管制

下一則

台灣最大毒品走私 運毒船高價拍出 國庫大進補

延伸閱讀

長髮女無票闖機艙狂換座位 國泰航空東京飛港全機被迫安檢

長髮女無票闖機艙狂換座位 國泰航空東京飛港全機被迫安檢
學生攜槍入校頻傳 團體籲加強校園安檢

學生攜槍入校頻傳 團體籲加強校園安檢
機場自助安檢 下月起在賭城試點

機場自助安檢 下月起在賭城試點
聖誕恐攻風險增 德警在科隆主教座堂進行安檢

聖誕恐攻風險增 德警在科隆主教座堂進行安檢

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案