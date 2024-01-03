國中生遭割喉後…政院校安會議 檢討校園違禁品管制

校園發生喋血案件，師生安全議題引發熱議，教育部長潘文忠表示將檢討學校違禁品管制的彈性。圖為示意圖。(記者侯永全／攝影)

新北市國中生遭割喉命案震驚社會，行政院昨召開校園安全會議，邀集跨部會與地方政府討論校安機制，聚焦在少年從少年觀護所、少年矯正學校離開，重返校園時如何介接輔導等議題。教育部 長潘文忠表示，大家都希望賦予學校更多違禁品管制的彈性，教育部明天將會同地方政府與學生、教師等團體，進一步檢討，建置作為學校遵循與操作指引的範例。

行政院昨由行政院政務委員林萬億主持，召集教育部、法務部等中央部會，與六都教育局 、社會局等單位開會，討論約三小時，會後由林萬億與潘文忠、衛福部次長李麗芬等人出席記者會。

林萬億表示，討論重點包括由少年觀護所離開的高關懷對象和後續學校的輔導機制的銜接，「不能有任何的漏接」，及是否要有中介教育型態接手；針對「學校訂定教師輔導與管教辦法注意事項」的違禁品檢查事項，縣市政府希望更有彈性、更明確，盼教育部定出可操作的指引。

對於可能漏接的部分，法務部次長陳明堂表示，若是少觀所定期出去的學生，規範為五天內通知學校，若是「當庭釋放」，就無法預知；法務部在會中承諾兩至三小時前，由少觀所通知學校接手，讓學校不漏接，更能來妥適處理。

至於違禁品管制，潘文忠說，地方反映現行機制比較繁瑣，對於高關懷學生和特定對象檢查的流程和方式，可以賦予彈性，給學校較機動式的規畫。他更表示，「學生輔導法」本就規範逐年增加人力，國中每十五班增加一人，規模較大國中在民國一一四年度完成專職人力增加。希望讓專輔人員久任，也會討論薪資和升遷機制。

參與會議的台南市教育局專委林谷達說，關於校園重大霸凌、傷害等事件，目前處理機制都在學校端，有提出讓縣市政府層級具審議機制，透過轉學等改變學習環境等方式，做出對雙方是最佳利益的考量等建議，不過教育部昨未正面應允。

台北市教育局則說，涉法學生經少年法院裁定或交付返回校園時，會和校方規畫返校的銜接準備與輔導措施，但現今學生遭遇議題多元且複雜，包含情緒教育、身心議題，雖有依法聘足學校輔導老師與專業輔導人員，實際上負擔仍相當沈重，希望中央於編制上更具彈性。