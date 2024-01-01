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女老師畸戀國中生 涉性侵、猥褻遭判刑

記者李宗祐／嘉義1日電
嘉義有名女老師與班上少年發生情愫進而成為男女朋友，因親密行為被判刑。(本報資料照片)
嘉義有名女老師與班上少年發生情愫進而成為男女朋友，因親密行為被判刑。(本報資料照片)

嘉義一名國中女導師因與擔任班長少男互動密切，萌生愛意而交往，女師因而與少男發生性行為，雙方後來分手，仍透過通訊軟體聯絡，案經少男母親查覺訊息內容而曝光；女師被嘉義地方法院依對未滿14歲的男子為性交、猥褻罪判刑。

判決書表示，女老師自2021年9月起擔任班級導師及國文科任老師，少男擔任班長及國文小老師，女師為求教學、管理班級事務更為順利，長時間依賴少男的協助，未克制情愫，而對少男滋長愛苗，在2022年12月起交往成為男女朋友。

2023年，在某公廁哺乳室、教師辦公室、教室等涉嫌對少男口交、猥褻等共三次性行為，一次猥褻。兩人在今年3月初分手後，女師仍持續使用通訊軟體傳送訊息給少男，經少男母親發現之前對話訊息後向校方反映，經學校性別平等教育委員會啟動調查並通報處理，案經嘉義縣警方報請檢察官偵查起訴。

法官審酌，女老師坦承犯行，深具悔意，已和解，今年6月離職，因本案犯罪紀錄，未來將難以再任教職，接受心理諮商並至醫院精神科就診持續服藥治療，足見付出相當沉痛的代價。依對於未滿14歲之男子為性交共三罪，各處1年6月徒刑，應執行1年8月，緩刑4年期間付保護管束；又對未滿14歲的男子為猥褻行為，處3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

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