土地逾時登記變國有 未保障人民財產權判違憲

男子石豊田（前中）指控，祖父所有的土地被視為無主，登記為國有，還被蓋成彰化縣大村鄉福興村日照中心，他為討回土地聲請憲法解釋。圖為石男兩年多前在動土典禮現場抗議。（本報資料照片）

政府1965年辦理土地總登記，因當時資訊、權利意識不足，長年受日本 教育的地主石羅不識中文，沒有辦理登記，土地被視為無主而登記為國有。石羅孫子石豊田提返還土地訴訟卻敗訴，認為最高法院1981年民事判例的「15年」請求權時效牴觸憲法，聲請解釋；憲法法庭認為，該判例未保障人民財產權，昨天判決違憲。

該判例寫道，「系爭土地如尚未依吾國法令登記為被上訴人所有，而登記為國有後，迄今已經過15年，被上訴人請求塗銷此項國有登記，上訴人既有時效完成拒絕給付之抗辯，被上訴人之請求，自屬無從准許。」如今宣告違憲，各級法院不能再援用。

石豊田表示，1962年政府辦理全國土地總清查，三年後辦土地總登記，但因人民受日本統治50年，不僅未受中式教育，也缺乏傳媒管道，對法規與布達極陌生，祖父等人所共有的大村鄉黃厝段土地因未完成申報，土地被登記為國有。

有繳納田賦 被送辦竊佔國土

石豊田說，父親發現土地變成國有地時，即拜託縣議員函請彰化縣政府歸還土地，但縣政府一再拒絕；雖然土地登記為國有，仍一直由他和親人使用，在政府停止徵收田賦前，一直以祖父等人的名義繳納田賦代金，可見土地不是國有，但他們卻被依竊佔國土罪送辦，後來緩起訴。

石豊田說，他不懂法律，只知道先人依法繳納土地稅金，到頭來土地卻被國家拿走，他要的不多，不過回復祖先遺留的土地而已。他質疑國家將人民的財產據為己有且拒絕返還，是什麼樣的公平正義？

憲法法庭：所有人可請求塗銷

憲法法庭指出，土地登記僅具推定權利歸屬效力，不能當認定權利取得或消滅的絕對依據，當土地所有權的登記與事實不一，真正所有人可請求塗銷登記、返還土地。

戰後政府為管理國土，實施土地總登記，目的是為了確認、整理及清查當時土地的地籍狀態與產權歸屬，沒有變動不動產物權之意。憲法法庭認為，日治時期屬於人民私有的土地，雖經辦理土地總登記的程序而登記為國有，但該登記與物權歸屬無關，不影響人民自日治時期已取得的土地所有權。依當時時空環境，若使國家主張民法「消滅時效」，從而透過時效制度維持私有土地登記為國有的狀態，違背誠實信用原則，侵害人民財產權。

該地已蓋屋 需另提還地訴訟

石豊田宣稱擁有的土地，被規畫為大村鄉福興村日照中心，石男在兩年多前的動土典禮上抗議，問題至今未解。憲法法庭書記廳長楊皓清表示，未來石可以聲請再審，主張塗銷國有登記、移轉至全體繼承人名下；若該土地上已有地上物，還得另提拆屋還地訴訟，而拆屋還地也有請求權時效，並不在本號判決處理範圍。

憲法訴訟法規定，除石豊田可聲請再審，其他尚未判決確定的案件須依憲法法庭見解處理，已判決確定的案件無法救濟。過去在原住民 也不乏類似的案例。