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火場救4移工 消防分隊長殉職

記者黃羿馨、郭政芬、巫鴻瑋／新竹29日電
竹縣一棟透天厝發生火警，起火點在二樓，已全面燃燒。（圖：民眾提供）
竹縣一棟透天厝發生火警，起火點在二樓，已全面燃燒。（圖：民眾提供）

新竹縣一棟透天厝18日上午火災，新工消防分隊長游尚樺與隊員救出四名越南籍移工，游倒在火場失去生命跡象，送醫不治；消防局初判耗盡氣瓶空氣而拔除面罩，吸入濃煙窒息死亡，調查殉職及起火原因。被救出四人離開現場，警方追查下落釐清是否為失聯移工。

竹縣湖口鄉安宅四街一棟二層樓透天厝昨上午約7時半發生火警，起火點在二樓，頂樓加蓋處有四名越籍移工受困。消防隊趕到控制火勢，29歲游尚樺從一樓布水線後，與兩名隊員上二樓滅火及搜索受困者，其餘人員從消防車上架梯到頂樓，合力救出四人。

游搜索東邊最內側房間時暫離水線，氣瓶發出殘壓警報，生命呼叫器也啟動，他以無線電喊「Mayday」求救，隊員進入搶救，發現游倒在房間門口無生命跡象，面罩脫落，氣瓶氣體達臨界值，送醫急救近1小時不治。

附近住戶說，消防員詢問四名移工傷勢，四人回應「還好，要先去買水」，接著不見人影，游臉部熏黑被抬出，意識全無。

檢方相驗遺體，游無明顯外傷，肺部與呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，判斷吸入濃煙窒息死亡，遺體發還家屬。

火調發現起火點在二樓廚房外區域，已排除電線走火。黃姓房東說，今年11月23日出租給越籍陶姓女子，不知陶又轉租越籍阮姓女子。阮向警方稱，預計在一樓經營早餐店，裝修中，二樓以上借給一名同鄉暫住，不知怎會有四人。

竹縣消防局長陳中振說，已向消防署爭取追晉二線四星大隊長、頒發一等消防榮譽章，並爭取最高因公殉職撫卹。

民眾圍觀目擊新竹縣新工消防分隊長游尚樺被抬出，消防人員輪番為他CPR。（圖：民眾...
民眾圍觀目擊新竹縣新工消防分隊長游尚樺被抬出，消防人員輪番為他CPR。（圖：民眾提供）

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