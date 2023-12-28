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國三生中10刀全致命 家屬帶遺體返校招魂

台灣新聞組／新北28日電
新北國三男學生遭隔壁班男同學持刀刺傷，搶救兩天不治；家屬昨晚帶被害學生遺體回教室招魂。（記者侯永全／攝影）
新北國三男學生遭隔壁班男同學持刀刺傷，搶救兩天不治；家屬昨晚帶被害學生遺體回教室招魂。（記者侯永全／攝影）

新北市某完全中學國三男學生與隔壁班女同學口角，遭對方的「乾哥」、另名國三生持刀刺傷，急救兩天後不治。檢警指出，被害人正面中六刀、背面四刀，研判涉案少年正面刺殺被害人後，在被害人轉身逃離時仍追上前補了四刀，刀刀致命。被害人家屬昨晚6時許帶著被害學生遺體回到教室招魂。道教總會表示，帶著遺體招魂實屬罕見，通常帶有抗議、要死者去找兇手算帳的成分。

「孩子正義感爆棚，沒想到因過於正義而喪命。」被害男學生家屬在社群平台發文表示，比起植物人算是能接受的結局，但「誰能懂我們心裡的痛」，希望孩子的死可以換來修改「少年事件處理法」，犯罪一律刑法處理，不良學生也應不要進校園了。

現行少年事件處理法規定，少年涉犯最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，少年法院如依調查結果認定已觸犯刑罰，可裁定移送地檢署偵辦。新北地檢署表示，若法院裁定移送新北檢偵查，檢察官可能朝殺人罪或傷害致死罪嫌偵辦，但新北地院回應，全案尚由少年法庭法官處理，請外界勿多加臆測。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，少年事件處理法增訂強化少年事件移送前程序，新制明年1月1日施行，讓司法警察機關得以報請少年法院對少年核發同行書（相當於成年犯的拘提書）等強制處分。

這件校園喋血案發生在25日中午，一名國三女學生到隔壁班找同學聊天，被害人斥責「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」，她氣得甩門離開，回到班上向「乾哥」男同學哭訴。涉案少年帶著預藏的彈簧刀前往理論，當著其他學生的面朝被害人連刺10刀，被害人送醫搶救不治。

此外，有網友起底疑似是加害人親友團在社群平台上聲援，直呼「等你回來」、「祝刑安」，疑似加害者社群自介也有怨念，寫著「不用看，過得不好」。網友眾怒並批，支持死刑或鞭刑，絕不能因年紀輕就輕判，「親友團還講得自己才是受害者，更氣人。」

據警方調查，涉入這起校園喋血案的男女國中生，原就讀另一所國中，他們常在宮廟鬼混，認識不少天道盟太陽會、華山幫分子，不時以幫眾名義惹事生非；今年2月兩人夥同另五名學生，丟雞蛋霸凌原國中一名女學生，還拍下被害女生磕頭認錯的影片上傳網路，事後兩人轉學至現在的學校就讀。

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