國三生遭同學持刀刺十刀亡 網傳死者老師發文：想管但無力

新北國中生命案家屬，昨天傍晚搭車前往校園招魂。（記者侯永全／攝影）

新北市一所高中附屬國中部九年級男學生，這個月25日中午遭隔壁班同學持彈簧刀連刺10刀慘死，引發社會議論。今天凌晨一則標題為「死者的老師發文了」在PTT發文說，想管教特殊個案學生，卻被學生家長罵髒話、恐嚇被打他，還錄音抓他小辮子，與警分局開完會給了名片也沒下文。他語末無奈地說，想管好學校秩序，是不是要等他身中幾刀，社會才知道…..他們有多麼無力。

這起憾事起因是新北市一所高中附屬國中部九年級郭姓男學生，為替林姓乾妹妹出頭，這個月25日中午手持一把彈簧刀，朝著隔壁班楊姓男學生狠刺術刀，導致楊姓學生頸部、胸部多處穿刺傷，大量失血當場失去呼吸心跳，緊急送醫急救仍因傷勢過重不治身亡。

警方逮捕行凶郭姓學生及教唆林姓女學生，偵詢後依殺人未遂移送少年法庭，複訊後裁定郭姓學生收容、教唆女學生責付。昨天上午檢警相驗，死者共被刺10刀，傷勢分布在頸部、左胸、右下背，其中正面含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟計4刀，幾乎刀刀都是致命傷，引起社會熱論。

網路PTT社群一則以「死者老師發文了」為題寫下448個字，道出老師處理特殊個案學生的無力。

內文陳述，他在學期初開始處理學校特殊個案，詢問兩名學生放學後怎麼還在校內玩手機，上各想趴就趴不用寫功課，上體育課不服管教，對老師標髒話，卻換來學生家長到校門口飆髒話，到校長室說要揍他跟主任，連學生媽媽來校詢問錄音抓小辮子。

與警察分局開會反應問題，分局長說會站在學校這邊，會開完了給了名片，接著就沒下文了。語末他說，他想管好學校秩序，但他也有家庭，也想要安全不受傷害。是不是要等到他身上也中了好幾刀，才會讓現在的社會知道，老師在處理這樣的特殊個案，有多麼無力？

有網友留言「警察、政府都只會踢皮球」、「環境，誰來幫幫老師們！」、「學校根本無能為力老師才是最無奈的」、「整個國家的制度就是問題很大，但從不見在位者及民意代表在處理，成天只會惡鬥」、「這是政策的問題」、「藍綠都一樣，希望掩蓋，大家當做功德」、「一堆公家單位做事情都需要警察"出現" 學校太小事」、「這政府已經失能了」。

以下PTT全文：

學期初開始處理學校特殊個案，有一天詢問放學後怎麼兩人校內玩手機，隔天放學爸爸來校門口罵髒話，到校長室說要揍我跟主任。我能怎麼辦？

碰到這樣的學生，大家怕事，所以過去到現在讓他予取予求，造成什麼後果？

上課想趴著就趴著、不用寫功課，因為一管教爸爸就來鬧，媽媽來詢問時會錄你音抓你小辮子，學生所以肆無忌憚，想幹嘛就幹嘛，對其他學生造成很大的負面影響，學期中開會時其他家長跑來質疑說不知道怎麼教孩子，質疑學校做了什麼？

我能做什麼？

昨天上體育課不服管教，對老師飆髒話、直接拿手機出來滑，最後爬牆出去，我跟導師還要到校外勸該學生回學校。開學到現在聯絡了幾次警察，當爸爸第二次來罵人時有成功嚇阻。但然後呢？

學期中這區學校曾到警察分局開會，會後反應問題，分局長說會站在學校這邊，立刻請副所長要跟我聯絡。開完會後給了名片，接著就沒下文了。