我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

與同學衝突 國三生遭割頸命危 行凶者疑幫女生出氣

台灣新聞組／新北26日電
行凶男學生被帶回新北市警局。(本報資料照片)
行凶男學生被帶回新北市警局。(本報資料照片)

新北市某中學昨天中午發生割頸案，一名國三男學生遭別班男同學持刀攻擊，胸口、頸部多處刀傷與穿刺傷，大量失血當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，家屬漏夜在醫院焦急守候，盼能有好消息。行凶男學生被帶回警局，將依殺人未遂罪嫌移送新北少年法庭。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，人體只要流失四分之一血量就會休克、三分之一就會昏迷，旁人能做的是盡最大力氣加壓止血，並協助送醫；以體重60公斤成人、全身血量約4000毫升計算，流失1000毫升血液就可能休克、1300毫升就會昏迷。

李建璋指出，頸部割傷深度達1至2公分，就會危及頸動脈，割傷後3至5分鐘，就會流失500至1000毫升血液，若未及時止血恐在5分鐘內喪命。

據了解，該校國中部3年級一名女學生，昨天中午用餐時間到其他班級要找閨密聊天，但閨密不在教室，她被該班一名男學生斥責，要求出去。女學生生氣甩門回班上找一名男同學助陣，二人折返，和被害人在走廊爆發衝突，行凶男同學涉掏出彈簧刀朝被害人胸口猛刺，雙方扭打時被害人身上多處切割傷，其中頸部被劃中一刀，大量鮮血噴濺，倒臥血泊失去意識。

當時班上老師在教室內，發現已來不及阻止，消防員到場時受傷男學生已大量失血無呼吸心跳，緊急送醫裝上葉克膜，送往手術室開刀，仍在搶救中。據了解受傷學生父母趕到醫院，焦急在手術室外等候。院方考量家屬立場，無法透露被害人傷勢細節。

校方表示，雙方皆是國三學生，不同班也不認識，在校表現皆正常。目前傷者仍在搶救並與死神拔河，盼各界能為孩子集氣。新北市教育局說，校方第一時間完成通報，也啟動輔導措施。

教育局

上一則

楊勇緯最佳男運動員3連霸 連珍羚奪最佳女運動員

下一則

長榮航空年終6個月 機師最高調薪2萬 罷工投票不中斷

延伸閱讀

幫女同學出氣 國中生「割喉刺胸」同學 雙依殺人未遂送辦

幫女同學出氣 國中生「割喉刺胸」同學 雙依殺人未遂送辦
台中學驚傳男生遭同學刺胸割頸 竟是為了這點小事

台中學驚傳男生遭同學刺胸割頸 竟是為了這點小事
下鼻甲腫脹3倍 女學生部分切除術後減輕鼻塞症狀

下鼻甲腫脹3倍 女學生部分切除術後減輕鼻塞症狀
練習後空翻...網紅脖子著地「頸椎裂開」 醫師曝嚴重後果

練習後空翻...網紅脖子著地「頸椎裂開」 醫師曝嚴重後果

熱門新聞

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

2023-12-18 13:12
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢