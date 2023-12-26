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月薪7萬包吃住 騙乾弟到柬埔寨摘器官 二審加重判刑

記者林孟潔／台北26日電
男子謝慶輝誘騙黃姓乾弟到柬埔寨摘器官。(記者林孟潔／翻攝)
男子謝慶輝誘騙黃姓乾弟到柬埔寨摘器官。(記者林孟潔／翻攝)

從事詐騙集團人力仲介的男子謝慶輝為了百萬利益，與男子蔡松斌、女子林䥵妘合謀，以月薪7萬、包吃包住等優渥的工作條件，將黃姓乾弟拐賣到柬埔寨摘器官，最後因買家取消交易未得逞，一審依人口販運法意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判謝5年6月、蔡2年4月、林女2年4月徒刑；案件上訴，台灣高等法院今加重改判蔡3年6月、林女3年7月徒刑，謝則維持判5年6月徒刑，可上訴。

判決指出，謝慶輝負責以工作名義詐誘民眾出國，並把同意出國的民眾介紹與蔡松斌認識；蔡松斌負責介紹工作細節，協助身體檢查、辦理護照；林䥵妘則負責找尋在柬埔寨有人體器官需求的買家。

謝慶輝2021年12月底向黃姓乾弟謊稱可以到國外工作，蔡松斌也向黃保證底薪6至7萬元、包吃包住等優厚工作條件，讓黃誤以為從事行政文書工作而同意出境，蔡松斌再以疫情期間出國需要健康檢查為由，誘騙黃完成肝臟、肝炎標幟、腎臟、X光等檢查。

林䥵妘得知黃上當後，立刻透過手機通訊軟體TELEGRAM聯繫柬埔寨人體器官買家「叶謹言」，對方稱「人接到！驗貨完，保底一百，不論配對率」，約定登機交付前金50萬元、下機4小時內交付後金50萬元。

林䥵妘和蔡松斌約定好，謝慶輝可得80萬元，蔡和林女分別拿10萬元，並決定2022年7月27日讓黃赴柬埔寨；未料，黃順利入境柬埔寨後，「叶謹言」傳訊「現在這個人原本的貨主找到配對人，所以沒要，你這個人，豬商自己接走」給林䥵妘，並拒絕支付100萬元前、後金。蔡松斌只好聯絡柬埔寨綽號「柳丁」的男子，全盤告知黃販賣器官的計畫，並要求黃同年7月29日自行購買機票返台。

法院審理期間，蔡松斌坦承犯行，謝慶輝則否認犯行，供稱他只是單純介紹國外工作機會給黃，不知道蔡販賣人口器官；林女坦承犯行，但表示自己仲介國外器官買家只是「幫助犯」，而非共犯。

一審根據謝慶輝等3人及證人供述、對話紀錄、黃的入出境資料等證據，認為林䥵妘擔任仲介是犯罪計畫中不可或缺的重要角色，且依相關證詞，謝慶輝案發後有勾串證人試圖掩飾犯行的行為，而不採信林女、謝的說詞。

一審認為林女在警詢時自白，並指認蔡就是LINE暱稱「觀音佛祖」的豬商，讓警方順利查獲蔡；蔡也自白犯行，並指認謝是共犯，因此兩人均可以減刑。

一審指出，謝慶輝3人為求利益而從事人口販運，以詐術使民眾相信是赴柬埔寨擔任高薪工作，實際上以無辜民眾器官作為交易標的，誘使被害人出國，將被害人生命、身體法益棄於不顧，駭人聽聞，影響社會安全、公共秩序重大。

一審考量林䥵妘、蔡松斌坦承犯行，另在被害人器官配對未成功後，林女即通知蔡設法將被害人救回，蔡也典當金飾提供款項給國外買家，協助被害人回國，依人口販運法意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判謝5年6月、蔡2年4月、林女2年4月徒刑。

女子林䥵妘（中）負責仲介尋找人體器官買家，將黃姓被害人騙柬埔寨摘器官。(記者林孟...
女子林䥵妘（中）負責仲介尋找人體器官買家，將黃姓被害人騙柬埔寨摘器官。(記者林孟潔／翻攝)
男子蔡松斌（右）把黃姓被害人騙到柬埔寨摘器官。(記者林孟潔／翻攝)
男子蔡松斌（右）把黃姓被害人騙到柬埔寨摘器官。(記者林孟潔／翻攝)

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