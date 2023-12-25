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幫女同學出氣 國中生「割喉刺胸」同學 雙依殺人未遂送辦

記者黃子騰／新北26日電
新北某國中發生濺血事件。（記者黃子騰／攝影）
新北某國中發生濺血事件。（記者黃子騰／攝影）

新北市某高中附設國中部1名國三男學生，昨天中午為替同班女同學出氣，竟持彈簧刀刺傷其他班男同學，被刺傷的男同學頸部、胸部中刀大量失血，現場無生命跡象，經送醫急救裝上葉克膜及緊急手術後救回一命。行凶的男同學及涉嫌教唆的女同學雙雙被依殺人未遂罪嫌，送少年法庭處理，法官裁定男學生收容，女學生責付。

據了解，這名涉嫌教唆的國三女學生，昨天中午前往傷者就讀的班級要找另一名女同學聊天，但因女同學不在，傷者見狀斥責這名女學生：「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」隨後就要求女學生出去。被趕出去的女學生聽聞後十分不滿，氣的甩門回班上找男同學前來助陣。

2人來到傷者班上後，雙方先發生口角衝突後，不料這名前來助陣的男學生突持預藏的彈簧刀朝傷者胸口、頸部猛刺，導致傷者身上多處切割傷、頸部遭劃傷倒臥血泊失去意識。救護人員趕抵發現受傷的男學生大量失血已無呼吸心跳，緊急將他送往板橋亞東醫院。院方經急救後替受傷的男學生裝上葉克膜，隨即送往手術室開刀後終於救回一命。

警方獲報後將行凶的男學生與涉嫌教唆的女學生帶回偵訊，昨天晚間11時許將2人雙雙依殺人未遂罪嫌移送少年法庭處理。法官審理後裁定將行凶的男學生收容，涉嫌教唆的女學生則責付。

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