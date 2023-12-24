性愛派對主辦人女友上陣 7男4女赤條條被逮

警方在台南北區公園路巷內某日租套房內，當場查獲7名男子及4名女子在房間內全身赤裸，並分兩房間正非法從事性交易派對。(圖：民眾提供)

高雄張姓男子及王姓女子情侶檔，今年8月在台南租借民宿 舉辦性愛派對被抓，4個月後因台南同好敲碗捲土重來，前晚邀約3名平均年齡40多歲女子cosplay學生妹及俏麗護士，警方直搗派對現場，當場查獲7男、4女全身赤裸在兩個房間性交，總共帶回12人送辦。

張男以X平台（前推特）為工具，在台中、台南、高雄等地舉辦性愛派對，並以「長腿妹妹」、「學生妹」、「俏麗護士」等吸引不特定男子報名，每位收取3300元（台幣，下同，約106美元）活動費，並匯款至王女帳戶，扣除場地租金 、保險 套、飲料等費用，再跟參與派對女子朋分獲利。

警方本月21日網路巡邏，發現有人在群邀集舉辦性愛派對，經深入追查，掌握地點及主辦人張男身分，緊急聲請搜索票，22日晚間發動偵查。

大批員警前往北區公園路巷內日租套房內，趁有人出入之際一舉攻入，當場查獲7名男子及4名女子在房間內全身赤裸，分別在兩個房間辦派對，其中還包括張男的王姓女友也下海充人數，查扣保險套294個（已拆封使用22個）、潤滑液4瓶等證物。

張男8月24日曾在中西區大埔街民宿舉辦性愛派對，警方當場查獲。這次因應台南友人再三敲碗，刻意避開中西區舉辦派對，但仍被緝獲。警詢後張男、王女被依妨害風化罪送辦，另外7男3女依社維法各裁罰5000元。