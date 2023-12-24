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國家隊打詐 愈打人頭戶愈增 今年恐逾3萬人

記者房荷庭、李奕昕／台北24日電
詐團人頭帳戶激增 資料來源／法務部、警政署 製表／房荷庭、李奕昕
詐團人頭帳戶激增 資料來源／法務部、警政署 製表／房荷庭、李奕昕

詐騙案不斷成最大民怨，政府雖成立打詐國家隊，但詐團仰賴的人頭戶卻日益增加，根據統計，過去五年自願賣帳戶的犯嫌人數從每年1萬多人到去年成長到逾2萬7000人，今年更可能破3萬人，今年6月剛上路的洗錢防制法將單純賣帳戶都入罪，卻有案件仍獲判無罪，新法能否有效遏止台灣氾濫的人頭帳戶問題，仍待檢驗。

根據警方的統計，2018年查獲的自願性人頭帳戶犯嫌（賣帳戶）人數是1萬0227人，隨後逐年成長，2021年達1萬7982人，去年暴增至2萬7798人，今年1至11月，更已達2萬8807人。

法務部的統計顯示，2022年涉犯詐欺罪者則達16萬99人，其中「單純提供人頭帳戶」人數達7萬9596人（包含自願賣帳戶跟被騙帳戶）。

此外，法務部的統計發現，2017年至2021年間，台灣涉犯詐欺案件者有年輕化趨勢，詐欺罪被告平均年齡為31.3歲，較全部刑案被告的平均年齡低9.6歲；在電信詐欺恐嚇類別中的「單純提供人頭帳戶」的平均年齡，更只有30.2歲。

近年因網路求職興盛，還有民眾透過出租或販賣銀行帳戶或手機門號賺外快，甚至因為愛情詐騙交付帳戶等情況，人頭帳戶及門號都淪為詐騙集團工具。

去年，楊姓女子透過網路尋得提供帳戶一天賺取3000元（台幣，下同，約96.5美元）的機會，她上網聯繫後，號稱中階財務的詐團成員引介她擔任社群網站的購物員，工作內容是要點選特定連結網址，每搶到60單就可賺取100元工資。

短短數日內，楊女帳戶成為詐騙集團洗清贓款的中介站，全案共三名受害者共匯款850萬餘元曾匯入楊女帳戶內。被害人紛紛報警，地檢署起訴案件後，進入法院審理程序。在法庭上，楊女矢口否認與詐團有任何勾結行為，堅稱自己只是找工作。

檢察官表示，這類案件被告常稱「不曉得提供帳戶有犯罪」、「自己第一次提供帳戶」，或「雖然提供帳戶，但是沒獲利」，有人因此獲得法官判無罪；但也有人出示偽造的對話紀錄，遭進一步追查發現前科累累。

法務部今年6月增修洗錢防制法「無故收受帳戶罪」及「無故交付帳戶罪」，擴大處理人頭帳戶問題。但以最近法院判決結果，仍有人獲判無罪，法務部主張，法官不見得埋單，網路還有不少協助人頭戶取得無罪判決或不起訴的律師廣告。

詐欺 詐騙集團 社群網站

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