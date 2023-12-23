泰國台商買兇殺妻兒未遂遭逮 涉案者驚見退役少將、海豹教官

一名在泰國的台商近日因涉嫌買兇殺害妻兒等人，22日遭到當地警方逮捕。（翻攝自Thailand Police Department）

一名在泰國 的台商近日因涉嫌買兇殺害妻兒等人，22日遭到當地警方逮捕，同案被捕的另外2名主嫌，竟是泰國退役海軍少將和海豹部隊前教官。

泰國媒體Khaosod English報導，泰國中央調查局犯罪鎮壓部門和特種警察22日於曼谷巴域縣逮捕68歲的台籍男子張豐浩（Feng-Hao Chang，音譯），並突擊搜查春武里府、北欖府和曼谷共8處地點逮捕共謀犯嫌。

張豐浩的兒子詹姆斯（James）透露，他和父親、母親都是一間電子設備企業的董事，公司市值超過10億泰銖，但由於父親挪用公司資金，因此他從去年開始控告父親20多起民事和刑事案件，同時要求董事會將父親除名。

詹姆斯表示，父親被踢出董事會後，對他和母親及律師心生不滿，發出死亡威脅，近日發現一直受到監視，擔心有危險，必須將母親送回台灣，於是向泰國警方尋求協助。

調查小組隨後追捕並拘留一群可疑男子，3名槍手皆承認，被要求以每人50萬泰銖的報酬行兇，但因為張豐浩減少酬勞費用，才讓他們沒有動手。

警方在收集證據並取得法院搜索令後，前往曼谷巴域縣抓獲張姓台商，另外還有曾在公司擔任顧問的64歲泰國少將普拉凱普克（Prakaipruk Srifa）以及66歲老部屬、前海豹部隊教官特瓦拉特（Thewarat Mangkorn），也都涉嫌一起策畫這起買兇案，並將任務「外包」給槍手，都陸續遭逮捕。3人被捕時都很訝異，因為以為3名槍手已經動手殺害目標。