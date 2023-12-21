我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

無保釋放詐團11人引輿論炸鍋 更裁全押了

台灣新聞組／台南21日電
台南地院裁定詐團11人全部無保釋放，曾引輿論炸鍋。(本報資料照片)
台南地院裁定詐團11人全部無保釋放，曾引輿論炸鍋。(本報資料照片)

台南地檢署偵辦以泰達幣作為犯案工具的詐騙集團，11月底在台北、台中等地逮捕成員11人，扣得教戰手冊等證物，向台南地院聲請羈押，但法官裁定全部無保釋放，被外界質疑縱放詐團；檢方提抗告，台南高分院本月1日廢棄原裁定，發回地院重新裁定，昨天均裁押禁見。

台南地院先前裁定無保釋放的法官認為，站在「公司經營」的立場，考量長期營運順利，要求「職員」之間學會謹慎應對，是合情合理的事，因此將人全部無保釋放。裁定一出，不僅檢警憤怒，民眾也全都火了。網民並嘲諷：「是有黨證嗎？」

此案為民眾向某公司購買泰達幣存入其電子錢包，再轉入投資平台，投資款項卻要不回。專案小組數月追查，提出該集團加密貨幣金流分析報告，成員間通訊軟體對話提及人頭帳戶提款卡時，以詐欺集團行話「車」代稱，該公司如正派合法幣商公司，何以不使用公司帳戶，而須使用成員個人帳戶收款。

同時，上層以通訊軟體傳送群組成員應對檢警詢問的教戰守則外，還提醒涉案成員「你們誰的筆錄有一點差錯，就會搞得全部人進地檢署…」。專案小組認為蒐證齊全，且認集團成員涉嫌重大，有串供之虞，上月22日向法院聲押11人。

台南地院當時裁定指出，被害人向該公司購買泰達幣，無法排除該集團以「三角詐欺」方式間接欲詐取款項可能。且認該加密貨幣金流分析報告，仍難證明被害人購買的泰達幣來源，是詐欺集團的電子錢包。

檢察官提起抗告，台南高分院本月1日廢棄原裁定，發回台南地院重新裁定。昨天11人均經通知到庭，強制處分庭法官從上午到下午開庭審理。

台南地院指出，陳男等人否認犯罪，前後及相互間供述不一，更與卷內事證不符，陳男等人對本案案情重要事項有隱匿或有避重就輕之處。且參酌本案有其他案情仍待調查釐清，共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互為迴護的高度誘因，有事實足認陳男等人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，更裁11人均裁押禁見。

台南地院說，經本次經驗，強制處分庭將盡速檢討，改進相關行政流程，制訂標準作業程序，彈性因應以後此類案件進行，減少外界疑慮。

詐欺 投資 貨幣

上一則

觀察站／侯攻勢凌厲 賴左右開弓 柯拘謹收歛

下一則

政見會交鋒 侯柯批貪腐 賴嗆請鬼拿藥單

延伸閱讀

租民宿裝公安辦公室 詐團AI變臉騙上億 32人被起訴

租民宿裝公安辦公室 詐團AI變臉騙上億 32人被起訴
詐團凌虐豬仔 逼男男性交 主犯重判10年10月

詐團凌虐豬仔 逼男男性交 主犯重判10年10月
家族卡陰 泰國真實靈異故事後代現身 社群炸鍋

家族卡陰 泰國真實靈異故事後代現身 社群炸鍋
無證運營加密幣交易 KuCoin允賠2200萬

無證運營加密幣交易 KuCoin允賠2200萬

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元