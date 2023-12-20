比特犬兇性大發朝褲檔咬去 男子下體頓成「橘子被剝皮」

比特犬被列為攻擊性犬隻。資料照片。（圖：新北市動保處提供）

台灣一名男子上周到工廠上班時，廠內比特犬突然兇性大發，朝他的褲檔咬下去，男子被送醫急救，才發現他的陰囊，像「橘子被剝皮」般被咬開，兩顆蛋蛋蹦地裸露出來，還好沒被咬爆，這讓醫師不禁也感嘆是「第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口…」。

有大亨師之稱的泌尿專科醫師呂謹亨在臉書 一名從新北市雙和醫院轉介過來的病例，他並以「這是一個悲慘的病人」為開頭，指這名中年男子遭比特犬攻擊，且是直撲下體。

呂謹亨文中說，這名中年男子在新北市工作，上周到工廠上班的時候，廠區有人養了一隻比特犬，沒有很大隻，他像平常一樣走進園區，結果比特犬不知道為什麼，突然兇性大發，往男子的褲襠衝過去，一陣狂咬，男子閃躲不及 胯下的蛋蛋，還有大腿內側，瞬間傳來一陣劇痛。

呂謹亨指，好在這隻比特犬有用狗鍊拴住，男子往後躲開之後，沒有再造成更大的創傷，他驚魂甫定，稍微緩過神來之後，突然覺得胯下濕濕的，仔細一看 褲檔滲出了一大片鮮血，趕緊送醫急救，居然是陰囊嚴重創傷，像是橘子被剝皮一樣，大腿內側也有深深的傷口，還好沒有傷到蛋蛋，或是大血管 。