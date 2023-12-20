我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

比特犬兇性大發朝褲檔咬去 男子下體頓成「橘子被剝皮」

記者吳慧芬／高雄即時報導
比特犬被列為攻擊性犬隻。資料照片。（圖：新北市動保處提供）
比特犬被列為攻擊性犬隻。資料照片。（圖：新北市動保處提供）

台灣一名男子上周到工廠上班時，廠內比特犬突然兇性大發，朝他的褲檔咬下去，男子被送醫急救，才發現他的陰囊，像「橘子被剝皮」般被咬開，兩顆蛋蛋蹦地裸露出來，還好沒被咬爆，這讓醫師不禁也感嘆是「第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口…」。

有大亨師之稱的泌尿專科醫師呂謹亨在臉書一名從新北市雙和醫院轉介過來的病例，他並以「這是一個悲慘的病人」為開頭，指這名中年男子遭比特犬攻擊，且是直撲下體。

呂謹亨文中說，這名中年男子在新北市工作，上周到工廠上班的時候，廠區有人養了一隻比特犬，沒有很大隻，他像平常一樣走進園區，結果比特犬不知道為什麼，突然兇性大發，往男子的褲襠衝過去，一陣狂咬，男子閃躲不及 胯下的蛋蛋，還有大腿內側，瞬間傳來一陣劇痛。

呂謹亨指，好在這隻比特犬有用狗鍊拴住，男子往後躲開之後，沒有再造成更大的創傷，他驚魂甫定，稍微緩過神來之後，突然覺得胯下濕濕的，仔細一看 褲檔滲出了一大片鮮血，趕緊送醫急救，居然是陰囊嚴重創傷，像是橘子被剝皮一樣，大腿內側也有深深的傷口，還好沒有傷到蛋蛋，或是大血管 。

呂謹亨指，男子經過手術仔細清創、換藥、縫合之後，傷口也穩定下來，這是他第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口，並提醒如果被狗抓咬傷，應立即以肥皂及大量清水，高壓或用力沖洗，徹底清洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒，並迅速就醫，評估是否要施打狂犬病和破傷風疫苗

男子下體被比特犬攻擊下體，陰囊頓成「橘子被剝皮」。（記者吳慧芬／攝影）
男子下體被比特犬攻擊下體，陰囊頓成「橘子被剝皮」。（記者吳慧芬／攝影）

疫苗 臉書

上一則

台積電共治畫句點 劉德音明年退休 魏哲家掌舵

延伸閱讀

阿狗阿貓

阿狗阿貓
太會忍「完蛋」了…下體痛強忍3天 就醫發現整顆變黑原因曝光

太會忍「完蛋」了…下體痛強忍3天 就醫發現整顆變黑原因曝光
日182公分巨汪以為自己還小 愛坐主人大腿撒嬌

日182公分巨汪以為自己還小 愛坐主人大腿撒嬌
台版N號房逼拍裸照恐嚇 主嫌遭求刑30年

台版N號房逼拍裸照恐嚇 主嫌遭求刑30年

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單