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租民宿裝公安辦公室 詐團AI變臉騙上億 32人被起訴

記者王思慧／花蓮19日電
花蓮地檢署破獲詐騙集團。(本報資料照片)
花蓮地檢署破獲詐騙集團。(本報資料照片)

花蓮詐騙集團玩AI變臉技術，透過一人分飾多角，在民宿裝潢成大陸公安辦公室，還有制服偽裝等，詐取香港及大陸地區民眾錢財，短短1年不法所得逾新台幣1億多元，花蓮地檢署檢察官王怡仁今年8月指揮調查局、新竹市刑大、花蓮縣警察局搜索，查扣手機、電腦及數位資料等證物，不法金額破億元，昨天檢調將林姓主嫌等32人依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

花蓮地檢署指出，林姓、蔡姓、鄭姓3名主嫌去年8月起成立詐騙集團，在花蓮承租多處民宿、農舍作為機房，把20多名集團成員分為一線行銷、二線客服、三線電話詐欺成員，以公司組織化管理，更依詐欺表現升職，將騙來的所得款項分別以7%、8%、8%比率平分詐欺「獎金」，不法金額估達1億164萬8137元。

檢方指出，詐騙集團由一線人員假冒中聯辦公人員，打電話告知香港受害民眾，謊稱個資外流，協助向北京公安局報案，接著轉接二線成員使用網路通訊軟體，視訊向民眾謊稱帳戶涉及洗錢並製作假筆錄。

為逃避查緝，該集團利用變臉技術製作不實影像，同時傳送偽造文件，要求「資金公證」，取信被害民眾後，便由三線成員接手詐騙取財。

檢方認為，該詐騙集團為高度組織分工下的跨國高科技犯罪，屬新型態國際公罪，建請法院依各被告參與犯罪時間、分工、犯後態度等情狀，分別從重量刑。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，該集團成員年齡平均20多歲，大多透過網路招募及朋友介紹，雖然有些人供稱入行不久，也有人辯稱發現從事非法工作時想離開，但主管不放人，不過目前看起來未有成員遭毆打、凌虐等狀況。

詐騙集團 詐欺 香港

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