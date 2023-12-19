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風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

美國土安全部協助 台破竹聯幫詐騙網站 逮5人

記者李奕昕 、黃子騰／台北19日電
竹聯幫明仁會赤組組長洪男涉嫌投資詐騙機房，刑事局拘提5人。(記者李奕昕／翻攝)
竹聯幫明仁會赤組組長洪男涉嫌投資詐騙機房，刑事局拘提5人。(記者李奕昕／翻攝)

竹聯幫明仁會洪姓男子涉嫌架設假投資機房，指使吳姓工程師向美國Godaddy平台購買網域，再由廖姓廣告商製作假投資、假徵才廣告在臉書投放，造成250人受騙遭詐逾600萬元(台幣，下同，約20萬美元)。刑事局透過美國國土安全部協助逮捕洪等5人，檢方聲押禁見洪、吳獲准，廖50萬元交保。

警方調查，28歲洪男是竹聯幫明仁會赤組組長，在新北土城架設假投資機房，由任職廣告公司的32歲廖男以企業門號註冊臉書帳號投放假投資廣告，並由27歲吳男向美國Godaddy平台購買網域架設網站，洪男則負責開發詐騙話術進行詐騙。

刑事局國際科去年8月偵辦明仁會涉及假投資詐欺案，查出廖男、洪男涉入。廖涉利用任職廣告公司之便，為詐團客製化假投資、假徵才廣告，以現金、泰達幣、門羅幣或金融帳戶向機房收錢，投放一個廣告每天賺5000元，洪、吳架一個網站每月各賺17萬、3萬元。一旦警方移除廣告或停止、解析網站，廖等人便更換帳號上架廣告並變更網址，繼續誘騙民眾。

新北檢今年2月指揮拘提廖、洪，訊後先各以50萬、10萬元交保，再請美國國土安全部協助調查網域租用資料，發現洪、吳註冊多達300多個網域，吳的26歲洪姓女友負責收錢、23歲徐姓女子協助刷信用卡租網域。

檢警本月13日再度搜索，查扣電腦、手機和犯罪所得共228萬餘元，拘提洪男、吳男、洪女、徐女等4人。

警方在吳的電腦發現5個假投資網站，清查有200多人註冊，總受騙金額600餘萬元。洪等人坦承投放廣告或架網站，但辯稱不知是詐欺；檢方認涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，訊後對洪、吳2人聲押禁見獲准，洪姓、徐姓女子各8萬、3萬元交保。

投資 詐欺 國土安全部

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