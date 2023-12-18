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二度闖紅燈拒攔查 與警衝突男猝逝 檢將解剖釐清

記者周嘉茹／桃園18日電
桃園王姓男子騎車闖紅燈被攔下，情緒激動與員警發生衝突，被壓制後卻身體不適，送醫身亡。(記者周嘉茹／翻攝)
桃園王姓男子騎車闖紅燈被攔下，情緒激動與員警發生衝突，被壓制後卻身體不適，送醫身亡。(記者周嘉茹／翻攝)

王姓男子前晚騎車在桃園市區二度闖紅燈，拒不配合警方攔查，還對員警叫囂揮拳，雙方衝突，支援警力趕到後將王壓制在地，王突身體不適，緊急送醫後不治；警方表示一切依法，但家屬質疑執法是否過當，檢方昨天相驗無法確定死因，指示解剖釐清。

警方調查，48歲王男前晚10時許騎車行經桃園區安東街闖紅燈右轉，被二名巡邏員警發現要求停車，王男不理會直接騎走，再度闖紅燈左轉後才被攔下。

警方當場酒測確認王無酒駕，但他情緒不穩，不斷叫囂爆粗口，還多次出拳揮打，員警被攻擊後拿出警棍防衛，雙方發生肢體衝突；隨後支援警力趕到，王男被壓制在地，突然出現身體不適，警方雖立即送醫，王仍搶救不治。

桃園警分局表示，當下員警依法逮捕，發現王男身體不適，也立即通報救護人員到場，但王已無生命跡象，送醫無效。

桃園地檢署昨下午進行相驗，王男身體外觀無明顯傷勢，預計21日解剖，以釐清死因。

王男妹妹說，哥哥體型壯碩，平時不飲酒也無心血管疾病，得知哥哥猝逝十分意外，家屬希望還原事發經過，以釐清是否有執法疑慮。

法界指出，根據警察職權行使法，警察行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。刑事訴訟法90條也規定，被告抗拒拘提、逮捕或脫逃者，得用強制力拘提或逮捕，但不得逾必要程度。

警方執法時，若對方尚未完全在實力控制下，適度使用強制力作為沒問題，但若人已在完全實力控制下，再使用過多強制力就可能有執法過當爭議。

刑事訴訟 心血管疾病

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