自私父母冷氣吹到破萬摳醫藥費 遲緩兒燙傷慘死

台中一對夫妻不帶燙傷兒看診，釀男童喪命。示意圖，與本案無關。(本報資料照片)

台中一對夫妻的次子早產、遲緩，4歲身高僅85公分，全身骨瘦嶙峋，兩人消極不帶他看診，連嚴重燙傷都不就醫釀男童喪命；法院認為，夫妻寧可冷氣吹到電費破萬元台幣也不付孩子醫藥費，生死交關之際一錯再錯，一、二審都依遺棄致死判7年10月、7年7月，仍可上訴。

檢警調查，夫妻前後生下三個兒子，次子31周早產出生僅1336公克，自幼有遲緩語言、動作落後同齡孩童，夫妻卻因經濟拮据，不願花醫療費 在小孩上，更消極面對遲緩問題，未照醫囑帶去回診，2015年打疫苗 時，醫師就發現男童體重不足。

檢方發現，夫妻幾乎不帶次子出門，造成長期教養忽視、醫療不足，至4歲仍不會控制排便需穿尿布、無法溝通，大小腿萎縮呈現長短腳且行走困難，身高、體重也僅85公分、12公斤。

男童2018年11月17日自行放熱水泡澡，釀全身30％燙傷，媽媽發現卻僅擦藥膏、繃帶包雙手而沒送醫，隔天父親見兒子傷勢嚴重要打119，卻被妻子以沒有醫藥費為由制止，期間夫妻眼見小孩脫皮、傷勢惡化及虛弱無力，直到19日男童休克才送院仍不治。

台中地院一審依妨害未滿16歲之人發育罪、成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判夫妻各7年10月、7年7月；兩人不服上訴。

台中高分院二審查，夫妻每月上網費破千元台幣，承租套房夏季電費單月破萬元，顯是冷氣每天開24小時，兩人雖經濟不穩，但電視、上網等休閒娛樂，並不比孩子醫藥費更重要，即便生活拮据仍須窮盡一切努力盡到養育孩子義務。

二審直言，夫妻照顧三子要圖溫飽確實辛苦，但偏偏兩人非傳統勤儉父母，明知租房不易仍住在16樓高樓層，夏天冷氣吹到電費破萬元，且沉迷網路疏忽孩子照顧，女子還會騙親人忙著帶小孩復健實際根本沒去醫院。

二審說，夫妻不供次子醫療，不僅帶出去曬太陽、跑跳都不願意，連兒子面臨生死交關都為省一點醫藥費，且自兒子燙傷至斷氣24小內，兩人都在屋內難推拖不知情，認為兩人上訴無理由，判處駁回。