68家棋牌社、麻將館 掛牌掩護賭場

桃園市一棟高級商辦有棋牌社經營百家樂賭場，還以抽獎出國旅遊等噱頭攬客，警方破門攻堅查獲。(本報資料照片)

棋牌社、麻將館以休閒活動場館業向政府申請商業登記，麻將推廣、撲克競技等協會申請社會團體立案，還有博弈性主題餐廳申請餐飲業商登，「合法掛牌」掩護賭場，近年如雨後春筍。六都警方統計，棋牌、麻將場館型態居多，近3年查獲68家涉賭，全台均有掛羊頭賣狗肉現象。

警方今年7月在新北市查獲棋牌社涉提供賭客打麻將後，以籌碼結算現金，查扣賭資台幣24萬元、抽頭金近37萬元；9月在台北市搜索麻將協會發現，業者設機台向賭客收錢及換點數卡，查扣賭資6萬元、抽頭金近4萬元；高雄市某競技遊戲主題餐廳，2019至去年被查獲涉賭達4次，變更負責人持續營業。

六都警察局列管高風險賭博場所，有234家棋牌社及麻將館、111家麻將及撲克等協會、30家博弈餐廳，相關場所主要提供麻將、德州 撲克或百家樂博弈。

雙北市棋牌社王姓業者說，除一般賭客，很多上班族、家庭主婦、大學生上門，年輕人多玩德州撲克，中老年愛打麻將，曾見一群大學生下課後，包下兩桌麻將桌捉對廝殺；他不願透露月收入，但坦言很多棋牌社就是賭場，近年愈開愈多競爭激烈，雖生意大不如前，但利潤 頗豐，業者前仆後繼開店。

北市陳姓警官說，棋牌社、博弈協會十多年前起在外縣市流行，逐漸傳進雙北，原本數量不多，約六年前一家業者採「獎池」模式，主張辦比賽從報名費支出獎金，雖然曾被查辦，但後來獲判無罪確定，鼓舞其他業者「合法掛牌」掩護賭場，愈開愈多。

新北經濟發展局統計申領商登的休閒活動場館，前年67家，去年新增79家，今年加強審查過濾棋牌社及麻將館，降至28家。另外還有不少業者開桌遊店、酒吧申請商登掩護賭博。

為防堵賭場掛羊頭賣狗肉，台北、新北市府各從2020年及今年起，不再核准以麻將、棋牌、棋藝等名稱申請商登。警政署說，相關處所具隱密性，要求警察機關加強布建，注蒐是否有賭博行為，查有實證依法送辦。