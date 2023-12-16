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赴陸疑受招待 北市41里長遭約談 可能還有里長涉案

記者蔣永佑、房荷庭／台北16日電
台北市文山區里長曾寧旖台幣8萬交保。(記者房荷庭／攝影)
台北市文山區里長曾寧旖台幣8萬交保。(記者房荷庭／攝影)

適逢選前敏感時刻，北市再度傳出有7個里長團，疑接受大陸落地招待，行程由台辦人員尋求支持特定政黨候選人，涉犯反滲透法。台北地檢署動員警、調、移兵分6路，約談北市文山區里長聯誼會長暨興家里長劉宗勳、忠順里長曾寧旖及明興里長鄢健民等，約談對象遍布文山、信義、松山、中正、萬華共41名里長，不排除還有其他里長涉案。

反滲透法第4條規定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為。」也就是說，只要里長、親友或里民，以顯然不相當的旅費接受對岸招待，返台後於選舉期間配合特定候選人從事競選行為，即可能觸法，可處5年以下有期徒刑，併科台幣1000萬元(約31萬8849美元)以下罰金。

北檢掌握的7個里長團，自今年6月開始出團，其中一團4人純里長團，昨天才剛剛返台，一落地便立刻遭到檢方約談。這些里長團全都由上海市台辦負責接洽，再交由上海各對應的行政區招待。

據了解，近年因台北市政府定調在市政交流、幾乎未曾間斷舉辦的雙城論壇，使得不少行政區都各自與上海各區結為姐妹區，例如文山區有11個里就與上海市崇明區的11個村結為「友好社區」。

里長團連同里長、親友及里民，每團人數都約20人，赴陸旅遊7天6夜或6天5夜，足跡除上海外，甚至遠至青島、哈爾濱，全程僅需台幣1萬元出頭旅費，與行情顯不相當，但實際接受資助的金額待查證。里長團參訪或宴席期間，由台辦系統人員陪同，乘機宣揚並尋求支持特定政黨或政治立場的候選人。

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