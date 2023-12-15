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市價17億 海巡攔截K毒 幕後有離職警

記者游明煌／基隆15日電
專案小組7月在大華系統交流道附近成功攔截一輛貨車，起出858公斤第三級毒品Ｋ他命。(記者游明煌／攝影)
專案小組7月在大華系統交流道附近成功攔截一輛貨車，起出858公斤第三級毒品Ｋ他命。(記者游明煌／攝影)

運毒集團自東南亞輸毒入台，海巡署基隆查緝隊等單位7月間在國道一號與台62線大華系統交流道附近，於貨車上查扣858公斤第三級毒品K他命，價逾17億元(台幣，下同，約5392萬美元)，先後逮捕黃姓主嫌等4名運毒金主、成員，其中包括離職10多年的潘姓警員。基隆地檢署依毒品危害防制條例起訴4人，建請從重量刑。

檢方調查，黃認為台灣K他命市場利潤龐大，今年5、6月間謀議走私，計畫自柬埔寨以漁船接駁。黃找來有走私經驗的張姓共犯負責運送，張再邀曾任警員、熟悉漁船及貨運運輸門路的潘，另名林姓男子則負責開貨車。

7月24日凌晨，林依照運毒集團指示，在漁船摸黑進港後，運出一批以茶葉為包裝掩護的K他命，林開白色貨車至港邊接到毒品後，潘開另一台車在前方當前導車，一路護送上國道，計畫運往南部銷貨。潘見林順利駛上高速公路後，便另從其他道路離開。張回報黃姓主謀已完成任務，黃即匯運毒報酬。

但專案小組在大華系統交流道附近攔下林的貨車，K他命遭查扣。專案小組循線再逮捕潘、張，11月13日逮捕入境的黃，4人均被收押。除林以電子腳環監控外，其他3人前天都被基隆地院裁定繼續羈押。基隆地檢署主任檢察官陳照世說，運毒集團利用層層分工、製造斷點，想躲避查緝，專案小組海陸包抄攔獲。

另外12日凌晨，海巡人員還從高雄港區水域直搗一處修造船廠，在一艘外籍油輪密艙內及船廠密道查獲2961箱未稅香菸，及3881箱約70公噸大陸香菇，私貨市值逾2億元。

行政院長陳建仁昨出席破案記者會，指對毒品絕對零容忍，這兩案從頭溯源、刨根查獲很不容易，犯罪集團有很多巧妙安排，但是「他們再聰明，我們比他們更聰明；他們再厲害，我們比他們更厲害」。海委會主委管碧玲誓言台灣海洋不容私梟、毒梟暢行無阻。

毒品 東南亞 利潤

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