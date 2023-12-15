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女夥同家人殺男友 盜領473萬 二審仍判無期徒刑

記者曾健祐／台中15日電
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，一、二審都判林女無期徒刑。(取材自林女臉書)
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，一、二審都判林女無期徒刑。(取材自林女臉書)

女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領他台幣473萬元，彰化地院依強盜殺人罪判林女無期徒刑，雙親、弟弟16至17年刑。台中高分院以林等已和張的兒子和解，且林女有復歸社會可能，昨撤銷改判，但仍處無期徒刑。

檢警調查，林女（30歲）在八大行業上班，張每月給她10萬元生活費，但兩人常爭吵，林女又覬覦張持有的人頭戶中有大筆款項，她的父母、弟弟認為張從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對兩人交往，一家四口合謀殺張。

林姝妤2021年10月15日誘騙張回彰化老家，林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，林女一家載張赴漢寶濕地遊玩。到場後，林父、林弟拿童軍繩自後座勒斃張，林女、林母拿黑色膠帶纏繞張的臉、塞進行李箱，傍晚再將遺體包裹、綁上兩塊空心磚棄屍東螺溪底，再盜領財物。

彰化地院依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，另依共同殺人、詐欺、棄屍等罪判林父17年、林母及林弟各16年徒刑。檢察官上訴，主張林女父母、弟弟都和林女有強盜殺人犯意，一審量刑過輕。

台中高分院認為林女父母、弟弟表示因張欺負林姝妤才殺人，並非為錢，後來才知林女有拿張的現金、提款卡，另也無證據顯示3人有參與，難認有強盜犯意。

二審指出，林女一家四人已經和張的兒子和解，量刑因子變更，但林姝妤覬覦張的金錢殺人，父母、弟弟認為張未善待林女就共謀，且殺人棄屍後兩天，又回現場拿石頭壓覆屍體，計畫縝密、無驚恐之意。

鑑定評估林女、林弟有高度復歸社會可能性，雙親則有中度復歸社會可能，昨天依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，依殺人、詐欺、棄屍罪判林父16年6月、林母及林弟各15年6月徒刑。

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