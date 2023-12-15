和女童嘿咻7次 代課師稱「純粹師生戀」賠百萬獲減刑

謝男在彰化某國小擔任代課老師和女童發展師生戀性交7次，二審判他2年6月。(示意圖／ingimage)

謝姓男子到彰化某國小擔任代課老師，卻和班上女童發展師生戀7度帶她上汽車旅館性交，法院一審依妨害性自主罪判他4年，謝上訴稱不是一夜情滿足色慾，而是和女童具男女朋友關係，二審考量謝賠償台幣100萬和解，但傳達錯誤性觀念給女童，減刑後撤銷改判他2年6月，未宣告緩刑，可上訴。

謝男不服上訴，主張他和女童戀情起於代課期間，女童活潑開朗貼心，本2人原本僅是臉書 普通朋友，後因雙方互有好感才一起上汽車旅館性交，雙方是兩情相悅沒有違反女童意願，女童偵訊也說知道去汽旅要做什麼事，她也同意，表示存粹為師生戀關係。

謝男還說，女童後來要去讀國中前，還寫下書信交給他，字裡行間都是對他的感謝與離開不捨，並稱女童原生家庭艱困，她在家庭女性學習成長過程，對於男性交往有特別渴望，就連女童月事不順，也是由他陪同去婦產科。

謝表示，其對女童所為，並非是一夜情方式滿足色慾，也非利用她懞懂無知而性交，而是基於男女朋友關係，且事後也已經賠償女童及其父親100萬元成立調解，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

台中高分院二審查，女童自稱是因喜歡謝男而開口討論並發生性行為，足見謝一開始是基於被動地位，行為也有經同意，未以強暴脅迫方式，手段尚屬平和，犯後賠償和解，可見態度良好。

二審認為，謝男客觀上足以引起同情，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，但仍審酌謝和女童年齡、輩分有別，女童當時未滿14歲，即便是女童對他有好感，仍不應踰矩，卻前後和她性交7次。

二審也發現，謝男雖會和女童聊生活瑣事，但聊天內容大部分都在討論何時性交、性交過程，並多次計算安全期，還說自己也會和女友性交，要女童讀國二後也可找其他男人性交，對她傳達錯誤性觀念，惡性不輕。

二審考量一切情狀後，撤銷原判決，改依對於未滿14歲之女子為性交等7罪，判謝男有期徒刑2年6月。