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高嘉瑜、雞排妹都受害 網紅小玉賣換臉A片 求輕判

記者林孟潔／台北15日電
網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術製作色情影片，上網兜售牟取暴利，他14日開庭向被害人道歉，並表示願意接受懲罰。(記者林孟潔／攝影)
網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術製作色情影片，上網兜售牟取暴利，他14日開庭向被害人道歉，並表示願意接受懲罰。(記者林孟潔／攝影)

網紅「小玉」朱玉宸和助理莊炘睿利用換臉技術，合成名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，一審依違反個人資料保護法等119罪判朱5年6月、莊3年8月徒刑，得易科罰金。檢方上訴，台灣高等法院昨開庭，朱鞠躬道歉表示願意接受懲罰，並說賺錢償還被害人是他如今的第一目標，合議庭定12月28日宣判。

朱玉宸昨再以過肩長髮造型出庭，他希望法院從輕量刑，如果重判他沒辦法出來工作賠償被害人，並鞠躬「公開向所有被我傷害的人道歉」，稱深深體會到自己真的做錯了。

五名被害人出庭指出，一審量刑過輕，朱玉宸、莊炘睿明知故犯毫無悔意，所有被害人都是公眾人物，兩人利用她們形象賺進幾千萬元，嚴重影響她們的工作、商譽、生活和家庭，也害她們遭受異樣眼光，傷害是長期的，且兩人至今沒有任何賠償。

告訴代理人表示，朱玉宸、莊炘睿雖與部分被害人簽調解筆錄，迄今未履行賠償，「有知法玩法的意味」，且兩人已經脫產，朱甚至把名下公司廢止登記，被害人沒有接受道歉或原諒，請求法院從重量刑。

公訴檢察官指出，朱、莊散布不雅影片，對被害人社會形象、生活、精神造成極大傷害，更難以全部回收已存在於網路的影片，一審宣告朱的刑度為595個月，相當於49年7月徒刑，定應執行刑卻僅有5年6月，相當於減去89%的刑度，還可易科罰金，意指繳交台幣198萬元即可恢復自由，量刑過輕，建請法院每罪宣告刑至少7月。

檢方起訴，朱、莊濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人移花接木合成猥褻影片，透過網路分享讓被害人持續受傷害，包括高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜、藝人雞排妹等人受害。

雞排妹 人工智慧

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