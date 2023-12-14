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鐵道局開罰首例 3件安檢出包 台鐵被罰210萬

記者周彥妤、周湘芸／台北14日電
鐵道局9月稽查台鐵局，發現有5名人員無照駕駛工程維修車近兩年，違反「鐵路法」相關規定，開罰台幣30萬元。圖非新聞當事人。(記者杜建重／攝影)
鐵道局9月稽查台鐵局，發現有5名人員無照駕駛工程維修車近兩年，違反「鐵路法」相關規定，開罰台幣30萬元。圖非新聞當事人。(記者杜建重／攝影)

國營台鐵公司即將在明年元旦掛牌，安全改革能否落實成為各界關注焦點。交通部鐵道局9月針對台鐵局安全檢查，不僅發現有5名人員無照駕駛工程維修車近兩年，甚至還派任超過50名體檢不合格或未經技能檢定人員擔任行車人員，另有逾10名維修工程車駕駛及乘務人員未執行行前酒測，3案累計開罰210萬元(台幣，下同，約6萬7675美元)。這也是鐵道局有稽查權以來，開罰首例。

台鐵局回應，對於違規情事均已完成複檢，日後將加強查核，不再發生違反規定情事。

鐵道局營運監理組長徐榮崇說，台鐵駕駛以往都持台鐵自行核發工作證執行任務，2021年「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則」公告實施後，列車駕駛員須領有合格駕駛執照，客、貨列車駕駛按規定辦理。

不過，鐵道監理檢查員今年9月中旬稽查台鐵局工務、電務單位派任工程維修車駕駛情況，發現有5人未取得鐵道局核發的鐵路列車駕駛執照，卻於去年起無照駕駛，違反「鐵路法」，對台鐵局開罰30萬元。

除了5人無照駕駛工程維修車外，鐵道局同日也查出，台鐵局派任體格檢查不合格或未經技能檢定人員擔任值班站長、列車長、工程車指揮員等行車人員，違規人數逾50人，開罰120萬元。

今年9月下旬，鐵道局再查出台鐵局維修工程車的駕駛以及乘務人員，超過10人未執行行前酒測，同樣違反鐵路法規定，開罰60萬元。

據悉，台鐵局稱「酒測器故障未處理」及「執勤緊湊」所致。但徐榮崇強調，違法就是事實，違者不得繼續派任，針對台鐵局9月違規3案，均要求立即改善；210萬元罰款，台鐵局已繳清。

對於台鐵安全改革，交通部長王國材直言，台鐵長達136年的問題可能無法一次處理完，但會持續進行。

台鐵局即將公司化，卻依舊狀況不斷， 如今更爆出有員工無照駕駛工程維修車長達近兩年，引發各界譁然。台鐵員工私下表示，台鐵長期管理鬆散，面對人力短缺衝擊，只好「借用」；逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭認為，台鐵違規情事只是縮影，台灣整體長期漠視營運安全，更令人擔憂。

台鐵不具名從業人員表示，這些違規情事，凸顯台鐵長期管理鬆散，尤其公司化在即，人力又大幅流失，不能排除主管層睜一隻眼閉一隻眼，甚至是下指導棋明示或暗示授意、放准違規。

台鐵企業工會研究組長林佑哲則說，駕駛執照核發歸由鐵道局後，審核標準雖和過去相同，但審核速度卻如牛步，有些甚至一拖就是半年，有「卡照」之嫌。另外推測鐵道局當前查核人力不敷立即上手，仍是「摸石頭過河」。

林佑哲說，台鐵各種車輛有不同駕駛執照，應按車種、執勤任務區分查核速度；其次，畫分駕駛年資，若是新手駕駛查核時間拉長，才較符合常理。工會在內部多次反映，建議鐵道局的監理制度要更全面兼顧，可比照民航局對機師的審理方式，授權給專業對象查核，否則淪於閉門造車，徒增執照核發空窗期。

不過鐵道局反駁，強調鐵道局依法監理，辦理審查作業，查核也不能任意放行，學科考試由鐵道局辦理，技術問題尊重專業，術科考試委託台鐵辦理，不清楚何來「卡照」之說。鐵道局強調，工會若有疑慮要正式提出。

對於遭指查核人力不足，鐵道局營運監理組長徐榮崇說，編制42名鐵道監理檢查員名額，目前有29位，將持續積極招募。

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