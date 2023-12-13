台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台灣台中三井有一對男女在摩天輪高空車箱內打野炮，台中港務警察總隊今天說明，此影片是去年拍攝，去年找到影片中女子，已通知到案，依妨害風化罪嫌法辦。

網路流傳一段影片，一對男女從台中梧棲一座商場走進摩天輪，二人在高空車箱內打野炮，台中市清水警分局主動追查發現，影片中女子也在世界知名景點高美濕地露點。

台中港警總隊今天表示，有關媒體報導一對男女在三井摩天輪車廂拍攝不雅影片，經警方比對影像，此案去年11月初有民眾向警方檢舉，案經港警總隊積極查處，通知涉案女子到案說明，該女坦承與不知名男子在摩天輪中拍攝不雅影片，她不知被何人上傳網路，港警總隊去年12月初依妨害風化罪嫌將該女子移送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲切勿於公開場所拍攝是類影片，並勿散布、播送或轉傳，以免觸犯刑法第235條散布猥褻影像罪。

業者昨晚聽到消息稱不知情，很震驚，業者表示，摩天輪車箱在高空不屬公共空間，地面工作人員不會知道遊客在車箱內做什麼，業者感嘆這對男女的逾舉動作，業者說，海邊的摩天輪是拍照景點，常有家長帶小孩逛。