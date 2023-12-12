司機在菜頭湯內下藥 北市前議員蔡坤龍險死

蔡坤龍。(翻攝台北市議會網站)

民進黨 前議員蔡坤龍，去年11月喝下時任司機吳宗諺準備的菜頭湯，身體不適送急診室抽血，驗出罕見的「變性血紅素血症 」還轉院到台北榮總打解毒劑，事隔多月懷疑辭職的司機下藥害他，提告傷害罪。全案沒查扣有毒的菜頭湯，士林地檢署依司機坦承買午餐，且反常透過秘書送餐製造斷點，事後離職等情況證據，認定司機犯罪嫌疑重大，依傷害罪嫌起訴。

起訴指出，去年11月24日中午12時許，吳姓司機涉嫌將含有「引發人體變性血紅素血症成分毒素」加入菜頭湯後 ，刻意連同滷肉飯及青菜 ，轉交吳姓秘書端給蔡坤龍食用，非依往例由司機親自送餐。

蔡坤龍提告指出，喝下菜頭湯時覺得口感怪異，大約半小時後就搭救護車到北市聯合醫院中興院區急診 ，抽血驗出「變性血紅素血症」 且醫院沒有解毒劑，還轉院台北榮總打解毒劑後才撿回一命。蔡認為，提離職的司機故意下毒，提告傷害罪。

蔡坤龍沒有在出院後第一時間報案，事隔多月後，才持榮總診斷書報案，但已沒有關鍵的菜頭湯，全案依傷害罪嫌送辦。士林地檢署傳喚吳姓司機到案，33歲吳宗諺供稱，當天他從桃園買午餐帶回台北，自認從桃園開車到台北，不會很遠「忘記在哪買午餐」交由吳姓秘書端午 餐給蔡。離職當天有傳訊息給蔡說「不做了」

吳姓秘書作證稱，只有幫忙送餐一次，就是端菜頭湯等午放置在蔡的辦公桌，其他時間都是司機直接送餐。

檢方認為，雖然全案已無菜頭湯，但依情況證據（間接證據）推敲，平常都是司機送餐，案發當天司機特別找了秘書端午餐進去給蔡坤龍，故意製造斷點，不合理，且不久後司機離職等情狀，認為司機涉在菜頭湯中下毒，涉犯傷害罪，依法起訴。