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軍聞社退役中校孔繁嘉淪共諜 收賄17年被起訴

記者周嘉茹／桃園12日電
軍聞社退役中校淪共諜。圖為國防部外觀。(記者蘇健忠／攝影)
軍聞社退役中校淪共諜。圖為國防部外觀。(記者蘇健忠／攝影)

國防部軍聞社退役中校孔繁嘉，2006年遭大陸情報單位以金錢利誘吸收為共諜，代為發展組織，三度向同袍招待出國旅遊，試圖提供大陸吸收機會，幸皆未得逞，孔則收賄約台幣63萬元。桃園地檢署昨依貪汙、違反國家安全法等罪起訴孔，沒收不法所得，建請法院從重量刑。

全案源於前金門駐地記者、金門縣安全旅行社負責人邵維強，2002年起為大陸地區發展組織，17年前先是吸收孔，4年前再吸收陸軍第八軍團指揮部作戰處少校副處長向德恩。

向於今年2月遭判7年6月徒刑，邵則於上月被判12年6月定讞。

桃園地檢署指揮法務部調查局國家安全維護工作站長期縝密蒐證，查到孔2006年遭大陸情報單位以金錢利誘吸收發展組織，三度以免費招待越南旅遊等條件，企圖誘使同袍軍官，提供大陸情報單位接觸、吸收機會，所幸同袍皆未答應，孔前後收賄約63萬元。

檢方認定孔涉違反國安法，涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、為大陸地區公務機構發展組織未遂等罪嫌，昨天提起公訴，沒收不法所得美金1萬1700元（約新台幣36萬8000元）及人民幣6萬元（約新台幣26萬3000元）。

孔雖於偵查中坦承犯行，並繳回犯罪所得，符合減刑要件，但危害國安不宜輕縱，建請法院從重量刑。

越南 國防部

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