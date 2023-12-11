中國男造偽台幣 郵寄給台女到娃娃機店洗真幣

苗栗警察分局循線查獲中國大陸郵包直寄偽造50元台幣硬幣，36歲張姓女子到娃娃機台店涉嫌洗真幣，查扣1815枚。（圖：苗栗警察分局提供）

台灣苗栗警察分局循線查獲中國大陸郵包直寄偽造台幣50元硬幣（約1.6美元），36歲張姓女子到娃娃機台店涉嫌洗真幣，12月6日查扣1800餘枚，全案依詐欺 、行使偽造貨幣 等罪嫌移送苗栗地檢署擴大偵辦中。

苗栗市有娃娃機業者到台灣銀行換錢，摻雜10多枚50元偽造硬幣被沒收，業者特別注意，12月6日下午3點多發現張女在店裡一直投幣換錢，行跡相當可疑，向苗栗分局北苗派出所報案，警方在她身上查獲38枚偽造硬幣，再到她家中起出1777枚。

苗栗警察分局循線查獲中國大陸郵包直寄偽造50元台幣硬幣，36歲張姓女子到娃娃機台店涉嫌洗真幣，查扣1815枚。（圖：苗栗警察分局提供）

檢警調查，張女在網路交友APP聊天平台認識一名大陸男網友，男網友郵包寄50元偽造硬幣，請張女兌換10元台幣硬幣，上個月第一批偽造50元硬幣，面值5萬元台幣，而這批10萬元台幣（約3161美元），約定張女到娃娃機洗真幣後，2萬元台幣酬勞，8萬元台幣再匯回大陸男網友。

這批偽造50元硬幣相當粗糙，外表像似汙損，背面也沒有隱藏「50」、「五十」字樣，檢警研判可能因此才以娃娃機店兌換零錢為目標下手，依詐欺及行使偽造貨幣等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並持續擴大追查來源，以免流入市面妨礙金融秩序。

苗栗分局提醒民眾注意偽造50元硬幣，並呼籲行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，依刑法可處3年至10年徒刑，甚而觸犯相關法律，切勿心存僥倖、以身試法。