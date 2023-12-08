未戴口罩被勸殺店員 紙雕師「藥物作用逃死」

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑。台灣高等法院今改判無期徒刑。(本報資料照片)

紙雕師蔣嘉凱疫情期間上超商 未戴口罩 ，因不滿蔡姓店員規勸，刺殺蔡男13刀身亡。蔣男稱因服藥無意識、不知為何行凶，一審被依殺人罪判處死刑。案件上訴二審，台灣高等法院認為，蔣男因藥物濫用而減低辨識能力，只要戒掉濫用藥物就無再犯、危害公共危險之虞，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

蔣嘉凱（42歲）當過遺體修復師，後來自行創業，設計動物立體大面具等作品，在20多個誠品書店都有設點販售，年收破百萬元。

前年11月21日凌晨，蔣嘉凱到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，蔣男返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡男。事後仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡男到超商外談判，等蔡男靠近就拿預藏彎刀攻擊，蔣男被逮捕後還說「沒死吧，真可惜」。

一審審理時，蔣嘉凱辯自己有精神疾病，案發時吃藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼，看監視器畫面才知殺人。法院認為蔣男犯後態度惡劣，判處死刑。本案蔣嘉凱未上訴，法官依法為職權上訴。

高院 在科刑辯論時，蔣嘉凱淚訴說不知為何要用毀自己一生的方式殺死一個人，他還有個要求，就是「盡快執行」，他想要回家，不管是「用袋子裝」還是走出去。

法院調查，蔣嘉凱陸續服用鎮靜助眠和抗焦慮劑，以及非類固醇類止痛藥、離憂等藥物。法院囑託醫院鑑定，認為蔣男服用的苯2氮平類安眠藥和美德眠（FM2）交互作用，會使服用者產生反社會暴力行為，蔣男因藥物作用，產生以暴力解決忿懣之意，辨識、控制行為能力減低。

高院認為，蔣嘉凱之前沒有服藥後產生暴力的經歷，無法預見服藥後的行為，適用刑法減刑規定，考量蔣男反社會人格是藥物濫用所致，有矯治、再社會化可能，但犯罪手段、情節惡性重大，撤銷改判無期徒刑，長期與世隔絕。