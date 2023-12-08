我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

未戴口罩被勸殺店員 紙雕師「藥物作用逃死」

記者王宏舜／台北8日電
紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑。台灣高等法院今改判無期徒刑。(本報資料照片)
紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑。台灣高等法院今改判無期徒刑。(本報資料照片)

紙雕師蔣嘉凱疫情期間上超商未戴口罩，因不滿蔡姓店員規勸，刺殺蔡男13刀身亡。蔣男稱因服藥無意識、不知為何行凶，一審被依殺人罪判處死刑。案件上訴二審，台灣高等法院認為，蔣男因藥物濫用而減低辨識能力，只要戒掉濫用藥物就無再犯、危害公共危險之虞，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

蔣嘉凱（42歲）當過遺體修復師，後來自行創業，設計動物立體大面具等作品，在20多個誠品書店都有設點販售，年收破百萬元。

前年11月21日凌晨，蔣嘉凱到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，蔣男返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡男。事後仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡男到超商外談判，等蔡男靠近就拿預藏彎刀攻擊，蔣男被逮捕後還說「沒死吧，真可惜」。

一審審理時，蔣嘉凱辯自己有精神疾病，案發時吃藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼，看監視器畫面才知殺人。法院認為蔣男犯後態度惡劣，判處死刑。本案蔣嘉凱未上訴，法官依法為職權上訴。

高院在科刑辯論時，蔣嘉凱淚訴說不知為何要用毀自己一生的方式殺死一個人，他還有個要求，就是「盡快執行」，他想要回家，不管是「用袋子裝」還是走出去。

法院調查，蔣嘉凱陸續服用鎮靜助眠和抗焦慮劑，以及非類固醇類止痛藥、離憂等藥物。法院囑託醫院鑑定，認為蔣男服用的苯2氮平類安眠藥和美德眠（FM2）交互作用，會使服用者產生反社會暴力行為，蔣男因藥物作用，產生以暴力解決忿懣之意，辨識、控制行為能力減低。

高院認為，蔣嘉凱之前沒有服藥後產生暴力的經歷，無法預見服藥後的行為，適用刑法減刑規定，考量蔣男反社會人格是藥物濫用所致，有矯治、再社會化可能，但犯罪手段、情節惡性重大，撤銷改判無期徒刑，長期與世隔絕。

超商 口罩 高院

上一則

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

下一則

蕭美琴曝向美求疫苗 藍營批選舉邀功

延伸閱讀

非法吸金153億美元 中國網貸龍頭一審被判無期徒刑

非法吸金153億美元 中國網貸龍頭一審被判無期徒刑
進超市未戴口罩被勸 刺店員13刀 台知名紙雕師逃過死刑

進超市未戴口罩被勸 刺店員13刀 台知名紙雕師逃過死刑
反死刑者漸增 但廢除可能性低

反死刑者漸增 但廢除可能性低
聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員